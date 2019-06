Dit is hét moment voor Gudok: ‘Maakt niet uit hoe, áls we maar winnen’

Dit seizoen was voor Gudok vooral een eeuwige jacht op de koploper. Sinds speelronde vier stond de ploeg uit Tilburg al op de tweede plaats en in het verloop van de competitie werd die maar één keer verwisseld voor de eerste plek. Uiteindelijke kampioen CHC was heel het seizoen eigenlijk beter en zeker na de 4-1 thuisoverwinning op Gudok was het wel zeker: het kampioenschap gaat naar Den Bosch. Gudok-aanvoerder Kevin van der Kaaij (33) kon daarom ook beter leven met de uiteindelijke tweede plek die Gudok behaalde in de competitie: ,,Ze waren gewoon beter, punt.”