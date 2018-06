Dit staat er in de finaleronde allemaal op het spel

De laatste ronde van de nacompetitie is misschien wel de meest spannende. Waar voor de vijfdeklassers de prijzen afgelopen weekeinde al werden verdeeld, zullen zaterdag en zondag in de hogere klasses de beslissingen vallen.

HVCH

HVCH speelde een tijdlang mee om het kampioenschap in de eerste klasse C, maar zag het sterke AWC uit Wijchen toch de titel pakken. In de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse heeft het al 2 tegenstanders prima weerstand kunnen bieden. In de eerste ronde werd derdedivisionist DHC verslagen (3-1). In de tweede ronde werd in Amsterdam JOS Watergraafsmeer met 1-2 verslagen.

In de finale wacht zondag om 14:00 uur Hoogland, dat als 2de eindigde in de eerste klasse B - op kilometers afstand van de Gorinchemse kampioen Unitas. In de eerste ronde van de nacompetitie was Hoogland met 1-0 te sterk voor Longa'30. Afgelopen zondag werd Rood Wit W met 1-2 verslagen. De ploeg uit Sint-Willebrord zat dit seizoen bij HVCH in de competitie. HVCH wist een keer te winnen (1-0) en speelde eenmaal gelijk (1-1) tegen Rood Wit, dus het zal er zondag om gaan in Hoogland. Een plek in de hoofdklasse staat op het spel en dus kan er net zo veel spektakel worden verwacht als bij het duel van afgelopen zondag in Amsterdam.

FC Tilburg

Ook FC Tilburg kwam dit seizoen uit in de eerste klasse C, maar moest door een verliespartij in de een na laatste speelronde tegen directe concurrent Alverna de nacompetitie in om degradatie te ontlopen. Tilburg begon goed tegen SC Kruisland (3-1) en gaf het zelfvertrouwen afgelopen zondag een enorme boost door stadsgenoot Sarto alle hoeken van het veld te laten zien: 5-0.

Zondag wacht om 14:30 op Sportpark Spoordijk de finaleclash tegen Madese Boys, dat achter Moerse Boys en Sarto als derde eindigde in de tweede klasse E. Sarto was dit seizoen 2 keer te sterk voor Moerse Boys (2-1 en 1-3), maar de club uit Zundert rechtte de rug in de nacompetitie. Eerst werd EFC met 3-5 verslagen en in de tweede ronde werd eersteklasser Gestel met dikke cijfers van het veld getikt: 1-5. Een doelpuntenspektakel lijkt dus niet uitgesloten in Tilburg.

Prinses Irene

Nooit eerder speelde Prinses Irene uit Nistelrode in de eerste klasse, maar zondag kan het eindelijk zo ver zijn als eersteklasser Venlosche Boys wordt verslagen. De ploeg van André Cornelissen was in de eerste ronde na verlenging te sterk voor tweedeklasser Caesar (3-1). Afgelopen zondag werd eersteklasser Wilhelmina'08 met 1-2 verslagen.

Venlosche Boys uit Venlo werd in de eerste klasse D 12de, maar speelt een aardige nacompetitie. In de eerste ronde werd GSV'28 verslagen met 4-1. In ronde twee werd Limburgia met 2-1 naar huis toe gestuurd. Voor Venlosche Boys was dit het eerste seizoen ooit in de eerste klasse, maar de Limburgers hadden al meer ervaring in de tweede klasse. We zullen zondag weten wie er volgend seizoen in de eerste klasse speelt.

SVSSS

Derdeklasser SVSSS zal er zondag op Sportpark De Lage Banken in Etten-Leur alles aan doen om de tweede klasse te bereiken. Daarvoor zal tweedeklasser Unitas'30 om 14:30 uur opzij moeten worden gezet. De ploeg van Pierre van Berkel speelde een gedegen seizoen in de derde klasse B en kreeg van de concurrentie een periodetitel cadeau waardoor er in de nacompetitie mag worden gestreden om promotie. 20 jaar geleden speelde de ploeg voor het laatst in de tweede klasse.

In de nacompetitie werd er eerder al met een tweedeklasser afgerekend - MOC'17 werd met 1-5 verslagen op eigen veld. In de tweede ronde zal het Zeeuwse Philippine met een hard hoofd terug zijn gereisd naar Zeeuws-Vlaanderen. De Zeeuwen kregen met 6-0 op de broek van 'SSS', dat in topvorm verkeerd in de nacompetitie.

Dat Unitas de finale heeft berekend is grotendeels te danken aan de stalen zenuwen. RBC uit Roosendaal werd in de eerste ronde met penalty's verslagen nadat er 5-5 op het scorebord stond na 120 minuten. Tegen TSC moesten er in de tweede ronde weer strafschoppen aan te pas komen nadat het duel in 1-1 was geëindigd. De ploeg uit Etten-Leur bleek weer de sterkste (6-5).

DAW - Berghem Sport

Op Sportpark Den Heuvel gaat er zondag een ploeg uit Schaijk of Berghem promoveren naar de tweede klasse. DAW en Berghem Sport zijn 2 ploegen uit de derde klasse D die elkaar in de finale treffen, nadat ze ook al bij elkaar in de competitie waren ingedeeld. In competitieverband staat de stand 1-1. Eenmaal was Berghem Sport te sterk (2-1), eenmaal was DAW de beste (4-3).

In de nacompetitie was DAW, dat als 6de eindigde met 41 punten, met 0-3 te sterk tegen SV Budel in de eerste ronde en in de tweede ronde werd er 0-6 gewonnen van HBSV. Berghem Sport, dat als 5de eindigde met 42 punten, versloeg eerst MVC'19 met 4-0 en was daarna te sterk voor Nooit Gedacht met 2-3.

Altena - SV Capelle

Bij de zaterdagploegen spelen competitiegenoten Altena en SV Capelle zaterdag tegen elkaar om een plekje in de tweede klasse af te dwingen. De twee ploegen in de derde klasse D strijden op Sportpark Altena om 14:30 tegen elkaar. SV Capelle werd dit seizoen 2de in de competitie en was tweemaal te sterk voor nummer 3 Altena.

In de nacompetitie won SV Capelle eerst van Streefkerk (2-0) en vervolgens van SV Meerkerk (1-2). Altena beleeft een spectaculaire nacompetitie. Na een 3-0 achterstand werd er met 3-4 gewonnen op bezoek bij De Zwerver en in de tweede ronde werd Hardinxveld met 0-2 opzij gezet. Zaterdag speelt de ploeg uit Nieuwendijk voor het eerst deze nacompetitie thuis. Altena speelde vorig seizoen nog in de tweede klasse. Voor SV Capelle is dat inmiddels alweer 4 seizoenen geleden.

Nieuwkuijk, Schijndel, Gudok en Waspik

Nieuwkuijk, Schijndel, Gudok en Waspik strijden om een plek in de derde klasse. Waar er voor Gudok promotie op het spel staat, willen de andere drie clubs vooral niet degraderen.

Gudok speelt in de finalewedstrijd tegen SBC uit Son en Breugel. De club uit Reeshof was in de eerste ronde vrij en won in de tweede ronde van vierdeklasser FC Cranendonck. Vierdeklasser SBC was vorige ronde met 1-0 te sterk voor SCR. Gudok speelt zondag om 14:30 thuis.

Nieuwkuijk mag bij SC Hoge Vucht om 14:30 op bezoek in Breda. De vierdeklasser was in de vorige ronde te sterk voor het Goirlese GSBW, dat daardoor degradeerde naar de vierde klasse. Nieuwkuijk was afgelopen zondag te sterk voor vierdeklasser Alem.

Waspik mag om hetzelfde tijdstip eveneens aan de slag in Breda. Voor Waspik, dat zondag Reeshof met 6-1 versloeg, wacht de wedstrijd tegen SAB. De Bredanaren waren te sterk voor RFC (3-2) en ODIO (3-5) in de vorige rondes.

Schijndel moest wel al 2 keer spelen in de nacompetitie. De voormalig hoofdklasser was in ronde een te sterk voor het Drielse DSC (3-1) en won afgelopen zondag van Vessem met 2-6. Zondag speelt de ploeg om 14:30 op het eigen Sportpark Zuideinderpark tegen Acht, dat in de eerste ronde penalty's nodig had tegen Hoogeloon en afgelopen zondag te sterk was voor DVG (1-2). De ploeg uit Liempde degradeerde daardoor naar de vierde klasse. Iets wat de thuisploeg zondag wil voorkomen. De vierde degradatie op rij zou een nieuwe ramp voor de club betekenen.

Ulysses - Festilent

Ook de winnaar van Ulysses-Festilent zal gaan promoveren. Beide vierdeklassers staan zondag op Sportpark Den Heuvel in Megen aan de aftrap van de finalewedstrijd die om 14:30 begint. Festilent uit Zeeland speelde een beetje een onopvallend seizoen totdat de nacompetitie was aangebroken. Eerst werd derdeklasser Stormvogels'28 opzij gezet, waarna in de tweede ronde competitiegenoot Nulandia via strafschoppen werd verslagen.

Ulysses kwam in de vierde klasse G een punt te kort om kampioen te worden, maar zette als promovendus in de vierde klasse wel een puike reeks neer in de nacompetitie. Eerst werd WEC met 1-0 verslagen voordat afgelopen zondag in de derby bij Herpinia met 3-5 werd gewonnen in een heerlijke pot voetbal.

Vrouwen Prinses Irene

De vrouwen van Prinses Irene krijgen nog één kans om zichzelf volgend seizoen nog een jaar als hoofdklasser te zien spelen. De ploeg uit Nistelrode verloor afgelopen zondag met 0-4 van Someren, maar omdat er tijdens de nacompetitie duidelijk werd dat er 3 plekken voor volgend seizoen gevuld moeten in de hoofdklasse krijgen de twee verliezers van de halve finale nog een kans om de hoofdklasse te bereiken.