Dodelijk effectief Wilhelmina maakt er zes, Van Beek de matchwinner bij Essche Boys

Wilhelmina - Nulandia 6-0 (3-0). 2. Netten 1-0, 15. Heesakkers 2-0, 40. Librizzi 3-0, 45. De Jong 4-0 (pen.), 70. Librizzi 5-0, 80. 6-0 Netten.

,,Vandaag speelden we met een ander systeem. Bijna elke aanval leverde een doelpunt op, we waren dodelijk effectief. Na een lastig begin van de competitie lijkt het kwartje nu de goede kant op te vallen. Ik heb vandaag echt zitten genieten”, vertelde Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek.

,,We begonnen goed, er was niks aan de hand. Wat er daarna gebeurde was kampioen onwaardig. We hebben terecht verloren, complimenten aan Wilhelmina. Vandaag uithuilen en daarna weer de focus op tweede paasdag”, beschreef Nulandia-trainer Marc van Delft.

VCB - Jan van Arckel 2-0 (0-0). 46. 1-0, 51. 2-0.

,,Kijkend naar de hele wedstrijd hebben we terecht verloren.”, vertelde Jan van Arckel-trainer Giel Goesten. ,,Wel werd ons een honderd procent penalty ontnomen, iedereen zag dat het een handsbal was.”

Essche Boys - MEC 1-0 (0-0). 34. Van Beek 1-0.

,,We startten niet goed maar na een half uur trokken we het spel naar ons toe. In de tweede helft werd het nog spannend. Verder was Pim Laansma er weer bij na een lange blessure, dat was mooi om te zien”, beschreef Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij.

Boxtel - Teisterbanders 0-1 (0-1). 32. 0-1.

,,We waren vandaag dramatisch, er was totaal geen inzet. We zijn afgetroefd op vechtlust,” vertelde Boxtel-trainer Frank van Oers.