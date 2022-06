Doek valt alsnog voor Venhorst, Gilze sloopt Steen en laat zien klaar te zijn voor tweede klasse

Tweede klasseWaar de euforie vorige week nog groot was bij Venhorst na het behalen van de nacompetitie, waren er zondag veelal teleurgestelde gezichten. De club verloor namelijk op eigen veld van Zwaluw VFC (1-3), waardoor degradatie naar de derde klasse een feit is.

Promotie:

Venhorst – Zwaluw VFC 1-3 (1-2). 25. Matthijs Bezem 0-1, 29. Quinten van Haaren 0-2, 42. Teun van de Putten 1-2, 50. Julius Emmanuel 1-3.

Zwaluw VFC verzekerde zich in en tegen Venhorst ook van een plek in de volgende ronde. Daarin wacht dus Avanti. ,,Deze zege is absoluut verdiend. Venhorst hanteerde alleen maar de lange bal. Daar gingen wij het eerste kwartier nog in mee, maar daarna hebben we uitstekend positiespel gespeeld en trokken we de wedstrijd naar ons toe”, constateerde Zwaluw VFC-coach John Laponder. Bij de Vughtenaren stond a-junior Bram van Oers onder de lat en die deed het volgens Laponder heel verdienstelijk. ,,Er stonden een paar honderd Venhorst fans flink te schreeuwen, maar Bram liet zich niet gek maken.”

Venhorst kwam binnen het halfuur al op een 0-2 achterstand, maar wist voor rust nog wel de aansluitingstreffer te maken. Het mocht niet baten, want nog geen vijf minuten na de pauze lag de derde tegenstreffer al in het netje. ,,Ik ben wel trots op het team”, zegt een teleurgestelde Rob van Dooren. ,,We hebben tot de laatste minuut gestreden, maar het zat er niet in.” Door de nederlaag speelt Venhorst volgend seizoen in de derde klasse. ,,Volgend jaar kan de jeugd daar weer rijpen, ook een mooi niveau. Dan komen het jaar erop wel weer terug naar de tweede”, besluit Van Dooren.

De thuisploeg nam ook afscheid van steunpilaar Luuk van den Boogaard, die heeft besloten in een lager elftal te gaan voetballen.

Avanti’31 SV - PSV ama. 3-1 (1-1). 35. 1-0 (eigen doelpunt), 43. 1-1, 85. Jelle Brus 2-1, 88. Roel Kappen 3-1.

Het leek erop dat het duel tussen de derdeklassers Avanti’31 en de amateurs van PSV zou gaan uitdraaien op een verlenging. Zover kwam het uiteindelijk niet, want dankzij late goals van Jelle Brus en Roel Kappen won de ploeg van trainer/coach Stephan Hesemans alsnog. In de halve finale van de nacompetitie wacht er aankomende donderdag opnieuw een thuisduel, maar dan eentje tegen competitiegenoot: Zwaluw VFC. ,,De eerste helft hadden we eigenlijk al verder uit moeten lopen. Na rust was het duel wat meer in evenwicht en kwam PSV er wat vaker gevaarlijk doorheen. Uiteindelijk was de ontlading na die twee late goals enorm groot”, vertelde Avanti-coach Stephan Hesemans.

Bavel – Vlijmense Boys 5-2 (2-1). 32. 1-0, 34. 2-0, 42. Yassine Ezzoubaa 2-1, 52. Bjorn van Bijnen (pen.) 2-2, 65. 3-2, 75. 4-2, 89. 5-2.

Erik van Esch, trainer van Vlijmense Boys, had van verschillende kanten te horen gekregen dat bij Bavel, dat voor klassebehoud vocht, Niek Akkermans hét grote gevaar was. ,,En dat bleek vanmiddag ook. Ik heb er drie, vier mandekkers op gezet. Geen van alleen kreeg het voor elkaar om hem te stoppen. Een fantastische voetballer, scoorde drie keer en had ook nog eens twee assists in huis.”

21 wedstrijden stond Vlijmense Boys bovenaan, uiteindelijk heeft het niks opgeleverd. ,,Ja, voor mij is dit even slikken. Dit ben ik nog niet zo snel vergeten. Aan de andere kant: drie jaar geleden stonden we op de drempel van de vierde klasse. Er is dus ontzettend veel progressie gemaakt. Daar ben ik heel blij. Daar gaan we op voortborduren.”

Groen Wit Breda – Nieuwkuijk 2-1 (0-1). 14. John van Dommelen 0-1, 68. 1-1, 88. 2-1.

Een kwartier lang was de wedstrijd in evenwicht, maar toen John van Dommelen de score had geopend na een voorzet van Brent de Wijs, haalde de thuisploeg de duimschroeven tevoorschijn. ,,De rest van eerste helft hadden we het heel lastig, zijn we een paar keer door het oog van de naald gekropen”, aldus trainer Corné Verhoeven.

Na de hervatting had Kuijk de touwtjes in handen genomen, creëerde een paar aardige kansen. Maar het was Groen Wit dat toesloeg. ,,Daarna kon de wedstrijd alle kanten op. We hadden een geheide strafschop verdiend, maar niet gekregen. Een paar minuten later was het bij ons wel raak.”

Kuijk heeft door een goede reeks in de laatste periode dit toetje verdiend. ,,Daar zijn we uiteraard trots, maar nu overheerst toch de teleurstelling. Jammer dat het dubbeltje de verkeerde kant opviel.”

