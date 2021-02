Doelman Coen Burg gaat het bij Be Ready proberen: ‘Met een schone lei beginnen is wel eens lekker’

Zijn ooms Tinus en Peter Burg waren al eens trainer bij Be Ready. Peter Burg, voormalig spits van Unitas, wordt komend seizoen trainer van Sparta’30 in Andel. Zijn neef Coen Burg was trainer bij Rijswijkse Boys en Nivo Sparta. Via Henry Burg, een neef van Coen en trainer bij JO19 van Be Ready, kwam hij in gesprek met de technische leiders Arie Treffers, Donald Heijmans en Alfred Wagemakers. ,,Echt een fijn gesprek. Ik had gewoon zin om een keer buiten Den Bosch te gaan keepen. Be Ready komt precies op het juiste moment op mijn pad.’’