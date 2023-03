Doelman na een zware tijd eindelijk terug bij SV Reeshof: ‘Zonder hen langs de lijn was ik nergens’

Drama bij OSS’20: blessurege­voe­li­ge verdediger komt niet meer in actie in Oss door gescheurde kruisbrand

Het seizoen voor OSS’20-verdediger Bart Spierings zit er definitief op. De rechtsback had dit seizoen al diverse keren te maken met vervelende fysieke ongemakken, maar uit onderzoek is gebleken dat hij nu zelfs een kruisband in de knie heeft afgescheurd.