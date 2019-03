Doelpunt van ‘Schöne’ levert Zuilichem geen zege op, ASH wint van Well

Groot-Ammers – Zuilichem 1-1 (0-0). 75. Carlo van Heusden 0-1, 76. 1-1.

Moment van de wedstrijd: De 0-1 van Carlo van Heusden. ,,Schöne scoorde op fantastische wijze, maar het doelpunt van Carlo mag er ook zijn”, vond Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,De vrije trap was niet helemaal aan de zijkant, maar hij mag wel in hetzelfde rijtje. Het was vrij ver van de goal en de tegenstander verwachtte een indraaiende vrije trap. Carlo besloot het in één keer te doen en de bal viel onderkant lat binnen. Geweldig.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Net voor rust begon het te onweren. De scheidsrechter besloot de eerste helft eerder af te fluiten en de minuten na rust in te halen.

ASH – Well 3-1 (1-1). 30. Niels Kraaij 0-1 (pen.), 31. Marijn Hak 1-1, 58. Marijn Hak 2-1, 85. Bart Burgers 3-1.



Moment van de wedstrijd: De 1-1 daar waren zowel ASH-trainer Ron Laros als Well-trainer Manuel Langendoen het over eens. ,,Een moment van onoplettendheid leverde een tegendoelpunt op”, baalde Langendoen. ,,Na rust troefde ASH ons fysiek af.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het weer was slecht, het veld was slecht en het voetbal was slecht”, vond Laros. ,,We winnen dankzij snelheid en individuele acties. Momenteel zijn we een lastige ploeg om tegen te spelen.” Vanwege de weersomstandigheden lag het duel twaalf minuten voor tijd even stil.

Leerdam Sport’55 – RKVSC 3-1 (3-1). 8. Fabian van der Wel 1-0, 20. Omer Faruk Duman 2-0, 40. Joshua Cohen, 41. Abil 3-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Het was weer behelpen”, zei RKVSC-trainer Robert Hooijmans. ,,We houden vijf man van ons eigen team en zes jongens van het tweede en derde deden mee, evenals onze leider Bram van Hastenberg deed mee. Gelukkig hebben we de schade beperkt kunnen houden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Halverwege de tweede helft lag het duel een minuut of vijf stil wegens een flinke hagelbui.

Kerkwijk – Lekvogels 1-4 (0-3). 2. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 70. Nick van Eck 1-4.

Moment van de wedstrijd: ,,We waren van de eerste tot de laatste minuut niet bij de les”, constateerde Kerkwijk-trainer Hans van Gameren. ,,Lekvogels was de bovenliggende partij en de verdiende winnaar.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ook bij Kerkwijk – Lekvogels lag het duel wegens een hagel/onweersbui even stil. Voor de thuisploeg was het de eerste nederlaag in 2019. Kerkwijk won zijn eerste vier duels dit kalenderjaar.

Brakel – Herovina 1-1 (1-1). 30. Jeffrey van der Meijden 0-1, 75. Sten Pijlman 1-1.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Sten Pijlman. ,,Zonde, we maakten een klein slippertje”, baalde Herovina-trainer Glenn Calor. ,,Na de gelijkmaker gingen we op jacht naar de winnende”, vertelde Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Helaas wilde die niet meer vallen.