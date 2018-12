Doelpuntenfestijn in Almkerk, rake penalty's bezorgen WNC overwinning

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft vond ik het een gelijkopgaand duel. Toen het 2-2 werd, was ik blij, omdat Heerjansdam een aantal goede voetballers heeft en verschillende kwaliteiten bezit. Door dat laatste wonnen de bezoekers denk ik wel verdiend”, aldus Almkerk-trainer Robert Roest die vanaf volgend seizoen eersteklasser HC & FC Victoria 1893 (Hilversum) onder zijn hoede krijgt.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na lang blessureleed begon Remon Hofstede bij Almkerk voor het eerst weer in de basis.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. In de organisatie bleven we ook goed staan”, stelde WNC-trainer Cor Prein na afloop.