Doelpuntenkanon Van Sleeuwen schiet vanaf dertig meter raak: ‘Ik probeer het eens’

Tweede klasse HThijs van Sleeuwen is een doelpuntenfenomeen die ze in Venhorst nog lang zullen koesteren. Tegen Real Lunet sloeg de spits toe, en hoe. Vanaf dertig meter schoot hij de bal op schitterende wijze binnen.

Venhorst – Real Lunet 4-1 (1-1). 18. 0-1, 29. Teun van der Putten 1-1 (pen.), 70. Thijs van Sleeuwen 2-1, 86. Rens van Sleeuwen 3-1, 90+6 Luuk van den Boogaard 4-1.

,,We hebben gewoon heel goed gespeeld”, aldus Venhorst-coach Joost Janssen. ,,Het stond vandaag net iets anders qua formatie waardoor we hen constant dwongen tot de lange bal. Dankzij ons versterkte middenveld wonnen we de meeste tweede ballen en door twee vliegensvlugge spitsen in de vorm van Thijs van Sleeuwen en Mike van Griensven zorgden we voor veel onrust bij Lunet.”

Bijzonder was het doelpunt van Thijs van Sleeuwen, die op een afstand van dertig meter dacht ‘ik probeer het eens’. ,,Die bal vloog echt fantastisch binnen”, vond Venhorst-oefenmeester Janssen. ,,Vlak daarvoor redde onze keeper nog twee ballen van onze doellijn, en vervolgens komt Thijs met een bal die werkelijk insloeg als een bom. Toen zakte de moed in de schoenen bij Lunet.”

EVVC – Heeswijk 1-2 (1-1). 20. Jules Heerkens 0-1, 37. 1-1, 75. Max Sluiter 1-2.

,,Vinkel uit, altijd lastig”, stelde Heeswijk-aanvoerder Tom Sleddens. ,,Het was een fysieke wedstrijd die zich kenmerkte met veel strijd op het middenveld, zoals een goede derby betaamt. We kwamen voor maar verloren daarna het initiatief waardoor ze langszij kwam. Na onze 2-1 werd het niet meer spannend.”

Volkel – SVSSS 3-2 (1-2). 21. Justin Damen 1-0, 41. 1-1, 45. 1-2, 62. Justin Damen 2-2, 90. Bob Linders 3-2.

,,We hebben een prima wedstrijd gespeeld, al waren we het na de veertigste minuut helemaal kwijt”, aldus Volkel-trainer Michiel Jans. ,,Dat pakten we in de tweede helft goed op door de gelijkmaker te scoren, en met wat geluk lepelden we de 3-2 ook nog binnen. Extra lekker om hiermee een weekje rust te pakken.”

Bijzonder: de 3-2 werd binnengetikt door de geblesseerde Bob Linders. ,,Zo’n tien minuten voor tijd schoot het erin bij Bob, maar omdat we al onze wissels al hadden gebruikt moest hij blijven staan terwijl hij eigenlijk nog amper kon lopen”, vertelde Jans. ,,Hij stond in ieder geval op de goede plek want in de laatste seconden tikte hij de bal toch nog langs de keeper.”

Prinses Irene – Volharding 2-2 (1-0). 1. Aron van der Rijt 1-0, 45. Tim van den Brand 2-0, 60. 2-1, 70. 2-2.

,,Het was een slap van beide kanten en dus een matige wedstrijd”, aldus Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,Apathisch is een beter woord. We misten de strijd in de duels. Een wedstrijd die ik liever niet zo speel.”

Bijzonder was dat Prinses Irene twee keer uit de aftrap wist te scoren. ,,In de eerste helft vallen we direct vanuit de aftrap aan en scoren we, terwijl in de tweede helft de bal direct na de aftrap veroveren en via een mooie aanval binnentikken”, aldus Meulendijk.

DAW – Berghem Sport 2-3 (0-2). 10. Joël van den Berg 0-1, 25. Donny van Herpen 0-2 (pen.), 53. Mark Megens 1-2, 60. Lars van de Kwartel 3-1, 80. Corik Megens 2-3.

,,Het ging heel goed”, stelde Berghem Sport-trainer Willem van der Burgt lachend. ,,De tweede helft was absoluut zwaarbevochten, maar op basis van de eerste helft verdienden we de overwinning. Misschien was dat wel de beste helft van het seizoen tot nu toe.” Zijn DAW-collega Rob van der Ven was minder te spreken over het resultaat. ,,DAW begon slap aan de wedstrijd en iedereen weet dat je je dat niet kunt veroorloven tegen Berghem Sport.”