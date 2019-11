Dokter en tandarts druk na Keldonk - Fiducia: gebroken kaak, gebroken enkel en verloren tanden

Zondag 5EHet duel tussen Keldonk en Fiducia ontaarde zondagmiddag in een klein slagveld. Na een botsing tussen een veldspeler en de keeper van de bezoekers was de schade aanzienlijk. De keeper brak zijn enkel en de speler van Keldonk verliet het veld met een gebroken kaak en een paar tanden minder.

Keldonk – Fiducia 4-3 (1-1). 17. Tom van de Broek 1-0, 30. 1-1, 47. 1-2, 59. 1-3, 75. Jan van de Acker 2-3, 78. Peter van Zutphen 3-3, 84. Peter van Zutphen 4-3.

,,De wedstrijd golfde op en neer maar uiteindelijk een goed resultaat voor ons”, beschreef trainer Ruud Fleskens van Keldonk het duel.

De wedstrijd werd ontsiert door een akelige botsing tussen de keeper van Fiducia en de spits van Keldonk. De aanvaller brak hierbij zijn kaak en raakte enkele tanden kwijt, de doelman brak zijn enkel.

Volgens Fiducia-coach René van Schijndel was er lange tijd geen vuiltje aan de lucht in Keldonk. Na een uur spelen ging het mis. ,,Onze keeper kwam ongelukkig in botsing met hun spits. Ze moesten er allebei geblesseerd vanaf. Keldonk vond dat ze een penalty hadden verdiend, maar de scheids gaf een scheidsrechtersbal. Daarna werd de sfeer grimmig”, aldus Van Schijndel. ,,De scheidsrechtersbal werd niet netjes teruggegeven, maar op doel geschoten.”

Uiteindelijk won Keldonk het duel door in de slotfase nog terug te komen van een 1-3 achterstand. In de slotfase scoorde de thuisploeg nog driemaal en bleef Fiducia zonder punten achter: 2-4.

Irene – Boerdonk 2-4 (0-3). 17. Daan Dortmans 0-1, 23. Erik van den Bosch 0-2, 37. Erik van den Bosch 0-3, 53. Erik van den Bosch 0-4, 66. 1-4, 80. 2-4.

,,Een 100% terechte overwinning. Nu moeten we dit volhouden’, aldus Johan Strouken (trainer Boerdonk).

Strouken was lyrisch over de maker van drie doelpunten Erik van den Bosch. ,,Erik was formidabel, hij was de Romario van Boerdonk.”

WHV – FC Uden 2-2 (1-0). 7. Yorick van de Rakt 1-0, 46. Mike van Lierop 1-1, 60. Bart van de Wielen 2-1, 90. Robin van de Ven 2-2.

,,Een heel spannende wedstrijd tegen een goede ploeg. Zuur dat FC Uden in de laatste minuut gelijk maakte maar ik ben niet ontevreden”, aldus trainer Martin Kaus van WHV.

,,Ik ben niet tevreden met dit gelijkspel. Wij zijn voetballend beter en ik had ook drie punten verwacht. Maar eerlijk is eerlijk: WHV was gevaarlijk via de counter en is deze uitslag wellicht wel een juiste uitslag”, zag speler Wesley Vogels van FC Uden.

WHV heeft zeven wedstrijden op rij niet verloren, FC Uden vier duels achterelkaar niet gewonnen.

Nieuw Woensel – VCO 6-0 (4-0). 10. 1-0, 21. 2-0, 32. 3-0, 39. 4-0, 82. 5-0, 87. 6-0.

,,Aanvallend komen we tekort. We creëren heel wat kansen maar die worden niet benut”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

Ondanks dat de keeper van VCO zes keer moest vissen, kreeg hij een pluim van Van Berkom. ,,Roy Bens keepte met zijn 17 jaar een puike pot.”

FC de Rakt – Odiliapeel 4-1 (2-1). 10.Patrick Bosman 1-0, 12. Stan van de Berg 1-1, 37. Rens van de Rakt 2-1, 67. Rens van de Rakt 3-1 (pen.), 87. Jeroen Smulders 4-1. Rood: 70. Tymo Manders (2x geel, Odiliapeel). Bijz. 40. Lars Gevers van FC de Rakt miste een penalty.

Odiliapeel kon de eerste winst van het seizoen vorige week geen succesvol vervolg geven.

,,Een dik verdiende overwinning. De hele wedstrijd waren we de bovenliggende partij en 4-1 is nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen”, beschreef trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt deze derby.