Dolle vreugde in Waalwijk: na puike comeback wint WSC eindelijk weer eens

,,Tenminste, in de eerste helft. Na rust hebben we nog drie keer de paal en de lat geraakt. Had ik het voorgevoel dat het ons weer niet gegund was om te winnen.” In de slotfase trilden de netten nog een keer in het voordeel van de Waalwijkers, waardoor de thuis zijn eerste competitiezege na de winterstop konden bijschrijven.