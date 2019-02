Dominant Achilles Veen wint

Spijkenisse - Achilles Veen 0-3 (0-0). 62. Sen Aerts 0-1, 69. Sen Aerts 0-2, 79. Theo Martens 0-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Alleen even tien minuten na rust waren we minder. Maar voor de rest hebben we de hele wedstrijd gedomineerd”, sprak Achilles Veen-trainer Johan van Bijsterveld. ,,We hebben ons goed hersteld van de nederlaag van vorige week. We hebben bewust aanvallend gespeeld wetende dat Spijkenisse momenteel niet in goede doen is. Dat heeft goed uitgepakt.”