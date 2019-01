Dongen afgetroefd door gretig HBS

column In de etalage

12 januari Vrijwel onopgemerkt heeft FC Den Bosch in de voetbalstille dagen van het nieuwe jaar de financiële cijfers over vorig seizoen openbaar gemaakt. De uitkomst is schokkend, veel bedenkelijker zelfs dan de elfde plaats van medio 2018. Welgeteld 1.081.885 euro bedroeg het verlies. Een duizelingwekkend getal voor een bedrijfje waarin slechts 3,2 miljoen euro binnenkwam.