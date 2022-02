Dongen blijft steken op gelijkspel bij UNA: ‘Weer in flow van voor de winterstop komen’

Derde divisieDe subtopper tussen UNA en Dongen was niet alleen op papier gelijkwaardig, ook op het veld deden de ploegen weinig voor elkaar onder. Lange tijd mocht Dongen hopen op een driepunter in het Oost-Brabantse Zeelst, maar in de slotfase gooide oud-prof Serhat Koc roet in het Dongense eten: 1-1.

De vroege openingsgoal van Dongen kwam van het hoofd van spits Sel Bastmeijer, die uit een voorzet van oud UNA-speler Pieter-Jan Scheerlinck de bal tegen de touwen werkte. Dongen-trainer Osman Erbas sprak van een ‘slimme’ eerste helft van zijn ploeg. ,,We speelden tactisch sterk en stonden goed opgesteld. Het was erg fijn dat we de vroege voorsprong op een slimme manier tot de rust konden behouden.”

Geen tweede Dongense treffer

De Kanaries kwamen anders uit de kleedkamer, maar pakte na een matige eerste kwartier de draad weer op. UNA drong meer aan en kwam ook tot wat kansjes, maar ook Dongen stichtte weer meer gevaar. ,,We pakten na een beduidend mindere fase weer door en creëerden ook wel wat mogelijkheden op de 0-2", vertelde Erbas. Die tweede treffer kwam er echter niet, want via een slotoffensief vond de thuisploeg alsnog een goal.

Het nieuwe gelijkspel is voor Dongen al het zevende van het seizoen. Erbas heeft daar wel een verklaring voor. ,,Voor de winterstop hebben we na een matige seizoensstart en vele gelijke spelen de stap gemaakt om een voorsprong te behouden of deze zelfs wat uit te breiden. We moeten dat weer oppakken en dodelijker zijn op de momenten dat we echt grote kansen krijgen. Daar gaan we weer hard aan werken.”

UNA - Dongen 1-1 (0-1). 0-1 Sel Bastmeijer, 1-1 Serhat Koc.