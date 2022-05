Dongen boekt knappe uitzege in Veghel: ‘Gedomineerd en niets weggeven’

Derde divisieDongen heeft in Veghel een overwinning op Blauw Geel'38 behaald. Bij rust leidde de ploeg van Osman Erbas al met 0-1, om de score vervolgens na negentig minuten te spelen naar 0-2 te verdubbelen. ,,Tevreden hoe we onszelf getoond hebben.”

,,We hebben de selectie weer helemaal fit en bij elkaar", vertelde Erbas na afloop van de winstpartij. ,,Daardoor kunnen we zelfs weer keuzes maken. Een groot compliment voor de medische staf en spelers. In deze fase van de competitie zie je bij weinig ploegen nog een complete en fitte groep staan. Daar halen wij nu echt ons voordeel uit.”

Niets weggegeven

De tegenstander had volgens de oefenmeester wel last van veel blessuregevallen. ,,Dat zag je aan het spelbeeld. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd en eigenlijk helemaal niets weggegeven", voegde Erbas toe. Thom Avontuur schoot zijn ploeg aan het einde van de eerste helft uit een vrije trap op voorsprong. Jari Koenraat verdubbelde in de tweede helft de Dongese score.

Erbas: ,,In mijn beleving hadden we deze wedstrijd met minstens 0-4 moeten winnen. Dat is eigenlijk het enige wat ik mijn ploeg vandaag kan verwijten. Ik ben erg tevreden over hoe we onszelf vandaag getoond hebben.”

Aanstaande donderdagavond speelt Dongen het inhaalduel tegen Gemert in eigen huis. Die wedstrijd stond eigenlijk op Hemelvaartsdag gepland, maar door een blessure van de assistent-scheidsrechter werd de pot afgelast.

Blauw Geel’38 - Dongen 0-2 (0-1). 0-1 Thom Avontuur 0-2 Jari Koenraat.

Opstelling Dongen: Sprangers, Mansaray, Martens, Gerrits Jr. (Timmermans)., Scheerlinck, Avontuur, Kamaci, Koenraat, Saez (Hultermans), Bastmeijer (Helstone), Solak (Talboom).