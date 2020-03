Dongen doet goede zaken met winst op OFC

Dongen begon uitstekend aan de wedstrijd, met een paar speldenprikjes. Maar naarmate de eerste helft vorderde kregen de bezoekers meer en meer de overhand in de wedstrijd. Het was na een half uur echter een vrije trap vanaf een meter of 35 van Thom Avontuur en een foute inschatting van de Oostzaanse doelman Atam Koroglu die de thuisploeg in het zadel hielpen. Diezelfde Koroglu blunderde tien minuten later wel erg opzichtig. Mart van Bree produceerde een rolletje van ruime afstand, maar de keeper van OFC liet de bal langs zijn handschoenen in het doel glijden. De ruststand was 2-0.