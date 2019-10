Dongen herstelt zich na rust, maar verliest alsnog van Gemert

,,De eerste helft hadden we een totale offday. We verloren de duels, waren slecht in de passing en we gaven teveel kansen weg”, volgens Dongen-coach Osman Erbas. ,,In de tweede helft waren we veel beter. We kwamen nog terug tot 3-2, maar de tweede valt eigenlijk te laat. Als we die eerder maken ben ik er van overtuigd dat we deze pot nog minimaal gelijk spelen. We hebben verloren, maar door ons goede spel in de tweede helft, is deze nederlaag toch minder zuur.”