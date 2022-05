Dongen is ongeslagen status in eigen huis kwijt: ‘Ik heb me niet bepaald vermaakt’

Derde divisieHet moest er een keer van komen. De eerste thuisnederlaag van het seizoen voor Dongen is een feit. De spectaculaire 5-3-zege van afgelopen donderdag op Quick stond in schril contrast met de gezapige wedstrijd tegen UNA. Weinig beleving, weinig opwinding en bovendien maar één goal. Voor UNA: 0-1.

De supporters van Dongen waren vooraf het ‘Brabantse onderonsje’ nog zo goed gemutst. Vol verwondering sprak men nog over de acht goals die afgelopen donderdag op sportpark De Biezen te bewonderen waren. Dongen kwam op 3-0-voorsprong, Quick kwam terug tot 3-3 en vervolgens wonnen de Dongenaren alsnog met 5-3. Spektakel dus. Dat willen de mensen graag zien. ,,Laat dat nog maar een keer gebeuren hoor”, lachte men vooraf in het Dongense.

Gezapig en saai

Het werd geen spektakelstuk. Verre van eigenlijk. Het was gezapig. Een wedstrijd zonder hoogtepunten. Het stroeve, hobbelige en droge veld hielp ook niet mee. ,,Ik heb me op de bank ook niet bepaald vermaakt, nee", vertelde Dongen-trainer Osman Erbas. ,,Het veldspel was van beide ploegen ook niet goed, dus dan krijg je echt een saaie wedstrijd. Ik zeg niet dat het slecht was, maar gezapig mag je het wel noemen.”

Volledig scherm Dongen-speler Fatih Kamaci kon in het saaie duel ook niet het verschil maken. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Het kampioenschap van het derde elftal van Dongen was na afloop het grootste hoogtepunt op de zonnige zondagmiddag. Platte kar, veel bier, feestmuziek. U weet wel. Het dorp moest en zou het weten. Die feestmuziek klonk ook in de kleedkamer van de Veldhovense bezoekers. Wie in het duel met Dongen gewoonweg de gelukkigste waren. ‘Wie scoort, die wint’. Zo’n potje was het, zag ook Dongen-coach Osman Erbas. ,,Ik denk dat gelukkigste heeft gewonnen ja. Het was eigenlijk veel meer een wedstrijd waar een 0-0-eindstand bij zou passen.”

Gelukkige winnaar

Stichtte de thuisploeg dan echt geen gevaar? Niet echt. Speldenprikjes, wat gevaarlijke corners en wat schoten uit de tweede lijn. Invaller Mauritsio Helstone was er met het hoofd nog het meest dichtbij. In de slotfase stonden er zes aanvallers op het veld, maar scoren kon Dongen niet meer. De gelukkige treffer van UNA-spits Max van den Akker bleek genoeg. Dongen eindige het duel met bovendien met tien spelers, omdat aanvoerder Jan Gerrits Jr. met een tweede gele kaart het veld moest verlaten.

Erbas had na afloop niet al te veel te vertellen in de kleedkamer. ,,Ik doe dat liever op dinsdag. Als de emotie bij mij en de spelers weg is.” Een belangrijke motivatie is nog altijd dat de Kanaries kans maken op de derde plaats. Het gat is door de nederlaag zes punten geworden, maar nog altijd niet onoverbrugbaar. ,,Dat is nog steeds een fijn doel om naar toe te werken, maar dan valt deze nederlaag wel erg tegen. We kunnen stabiel in de middenmoot eindigen, maar ook nog onverwachts een nacompetitieticket behalen.”

Het voordeel van het bomvolle competitiesschema is dat revanche al snel te behalen is. Dongen is de ongeslagen status in eigen huis kwijt, maar heeft nog genoeg om voor te spelen. Een fit en compleet Dongen bewijst heel het seizoen al dat het prima meedraait in de derde divisie.

Dongen - UNA 0-1 (0-0). 0-1 Max van den Akker.

Opstelling Dongen: Sprangers, Mansaray, Gerrits Jr., Martens (Saez), Scheerlinck, Avontuur, Kamaci, Koenraat (Nartey), Talboom (Helstone), Bastmeijer, Van Bree.

Volledig scherm Roman Talboom namens Dongen in duel met een UNA-speler. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer