Dongen kan Echtse muur niet breken en gaat door pingel onderuit

Een van de weinige hoogtepunten in het duel tussen EVV en Dongen was meteen ook de enige goal van de middag: Rick Polman benutte tien minuten voor rust de strafschop die de thuisploeg verdiende. ,,Onnodig, die penalty”, vond coach Erbas. ,,Door klungelig verdedigen ontstaan.”

Dongen moest in de tweede helft, net als in het thuisduel, in de achtervolging. Waar in de seizoensouverture dat doelpunt alsnog viel (dankzij Anouar Moukouh), konden de Kanaries ditmaal geen gat vinden in het Echtse kasteel. ,,EVV ging zich ingraven, waarop wij met wat meer opportunisme op zoek gingen naar de doelpunt. Maar op één grote kans na, werden we niet gevaarlijk genoeg.”