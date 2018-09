Dongen kan tegen Blauw Geel'38 ook eens juichen

Thomas Schilders maakte beide doelpunten voor de bezoekers. ,,Toch is het een teamprestatie", meende de spits. ,,We hebben er hard voor gewerkt. We waren niet in paniek. We wisten dat we punten zouden gaan pakken."

Hij vond in de tiende en 88ste minuut het doel. Mustafa Güler had net voor de 0-2 nog een vrije trap op de kruising geschoten. ,,We waren vooral in de eerste helft niet best", vond de middenvelder van Blauw Geel'38, die tegen Dongen achterin stond. ,,In de passing waren we slordig. Dat moet echt beter."