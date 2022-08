Dongen kijkt met ‘mentor’ Avontuur uit naar vele Brabantse onderonsjes in derde divisie: ‘Mooi toch?’

eerste klasse DAW kan seizoen geen extra glans geven met promotie, SC Kruisland duidelijk te sterk in finale nacompeti­tie

Het was dé kans voor DAW om voor het eerst in de historie van de club te promoveren naar de eerste klasse. Na het uitschakelen van Brabantia en SVSSS was Kruisland de laatste horde. De thuisploeg was echter beter en won uiteindelijk vrij gemakkelijk. Geen eerste klasse dus voor de ploeg van Rob van der Ven, maar trots was de trainer wel.

19 juni