Dongen klimt naar zesde plaats in derde divisie na zwaarbevochten zege

De hele morgen waren vrijwilligers van Dongen bezig geweest om het hoofdveld sneeuwvrij te krijgen en de clubmensen kregen geen spijt van hun werk. Op de weliswaar moeizaam bespeelbare grasmat sloeg Dongen tegen Jong Volendam in de eerste helft tweemaal genadeloos toe. In de 26ste minuut was Glenn Kools het eindstation van een fraaie aanval. De nummer 10 krulde de bal in de lange hoek en bracht daarmee de stand op 1-0. Kort voor rust schoot de volledig vrijstaande Anour Moukouh de bal van dichtbij diagonaal in de lange hoek: 2-0.