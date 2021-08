Dongen krijgt in en tegen Gemert niet wat het had verdiend

Voorbeschouwend op het nieuwe seizoen gaf Erbas aan dat een ploeg als Gemert weleens gelijkwaardig aan Dongen zou zijn. Die uitspraak werd in de eerste confrontatie tussen beide Brabantse clubs ook waarheid. ,,De eerste 35 minuten hebben we gedomineerd en komen we gewoon verdiend op voorsprong. Gemert kreeg over de hele eerste helft twee goede kansen, waarvan er dus eentje gemaakt werd. Daarbij laten wij nog een niet te missen kans liggen.”

Dongen gaf het goede spel van de openingsfase een vervolg in de tweede helft. Volgens Erbas was het wachten op een Dongense treffer. ,,Je voelde aan alles dat we die treffer wel gingen maken. We vielen aan en namen het initiatief in handen. Het liep anders, want door een onachtzaam moment kregen we het deksel op de neus met de 2-1. Die goal kwam erg onverwachts en viel totaal onnodig. Toch konden we de knop snel omzetten en gingen we er nog volle bak voor.”

De Kanaries gingen dus in allerijl op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagden er niet in om die ook op het scorebord te zetten. Toch haalde de oefenmeester ook lichtpuntjes uit de verloren wedstrijd. ,,In de laatste fase hebben we er alles aan gedaan om die 2-2 te maken, met alle risico’s om natuurlijk tegen een counter aan te lopen. Met de discipline en vechtlust van mijn spelers was niets mis. Daar moet ik de jongens complimenten voor geven. Helaas kan ik met het resultaat natuurlijk niet tevreden zijn, maar we hebben wel te weinig gekregen als je naar de wedstrijdverhoudingen kijkt.” Dongen vervolgt het seizoen volgende zondag in eigen huis tegen DEM.