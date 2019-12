Dongen laat weinig heel van UNA: ‘Wie had dit gedacht?’

Derde Divisie ZondagDongen sluit de eerste seizoenshelft af op de vijfde plaats. Het is een razendknappe prestatie van de ploeg van coach Osman Erbas, dat half oktober nog moest vrezen toen het maar niet weg kon komen van de gevreesde onderste plekken in de derde divisie. Zondag overrompelde Dongen UNA: het werd 1-5.

,,Wie had dit gedacht?", vraagt Osman Erbas zich hardop af. De trainer, die zijn ploeg zojuist zag domineren op het veld van UNA, weet dat Dongen de winterstop in gaat op de vijfde plaats. De achterstand op nummer twee bedraagt slechts twee punten. ,,Het gaat boven verwachting", zegt Erbas tevreden.

UNA - Dongen 1-5 (0-4). 15. Roshendley Saez 0-1, 21. Thom Avontuur 0-2, 38. Saez 0-3, 44. Mart van Bree 0-4, 55. Saez 0-5, 66. Nick Tielemans 1-5.

Liefst vier keer kwam Dongen in de eerste helft tot scoren. Roshendley Saez kroonde zich tot de grote kleine man bij de Kanaries. Saez was de laatste weken op de bank beland omdat zijn concurrenten de voorkeur kregen. In de warming-up kreeg de buitenspeler te horen dat hij ging spelen. ,,Robin (De Man, red.) heeft donderdag een verstandskies laten trekken. Die bleek niet 100% fit. Roshendley was dat wel, dus hij speelt. En deed het meteen heel erg goed.”

Quote Goed voetbal lieten we altijd wel zien. Maar we hadden een overwin­ning nodig. In het duel tegen FC Lienden viel alles samen. Dongen-trainer Osman Erbas

Erbas wil vooral duidelijk zijn richting zijn spelers: presteer je, dan speel je. ,,Deze jongens weten dat ze altijd kansen krijgen. Als ze die kans pakken, staan ze in de basis. Doen ze dat niet, zitten ze op de bank.” Saez heeft het geweten, en liet tegen UNA zien het waard te zijn om in de basiself te staan. Hij scoorde tweemaal voor rust, en eentje erna. De overige doelpunten deze zondagmiddag kwamen van Thom Avontuur en Mart van Bree.

Andere tijden

Bij Dongen is er dus alle reden voor een feestje. Maar tot half oktober was de sfeer wel anders aan de Procureurweg. Dongen speelde tot aan het zestienmetergebied van de tegenstander goed voetbal, liet zien over technisch zeer begaafde spelers te bezitten, maar scoorde lang niet genoeg. Resultaten bleven vaak uit. Daarnaast werd er verloren in de tweede ronde van de KNVB Beker, op eigen veld van Excelsior'31.

Tot die bewuste zondagmiddag, 13 oktober. Als Erbas één kantelpunt moet noemen, is het wel dat duel tegen FC Lienden. Thuis rekende Dongen af met Lienden: 1-4. Grote cijfers voor een ploeg die normaal gesproken moeizaam tot scoren komt. ,,Ja, dat goede voetbal, dat lieten we altijd wel zien. Maar we hadden een overwinning nodig. Dat was het moment dat alles samen viel: met de goals kwam het vertrouwen.”

Voor de Kanaries begint het seizoen weer op 12 januari, dan krijgt het Quick op bezoek.