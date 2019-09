Dongen met minimale cijfers ten onder tegen HSC'21

zaterdag hoofdklasse a Achilles Veen-trai­ner John Karelse ziet twee spelers gebles­seerd uitvallen tegen ARC

28 september 300 minuten voetbal hebben de spelers van Achilles Veen in de afgelopen week in de benen zitten. Het zorgde ervoor dat Maarten Boddaert en Sen Aerts beiden het einde van de wedstrijd niet haalden. Ze vielen allebei uit met een liesblessure. ,,Dat was toch de tol van de wedstrijd van dinsdag”, wees Karelse nog een keer naar de bekerkraker.