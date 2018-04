Dongen moet op zoek naar nieuwe trainer: Vecht kiest voor andere aanbieding

Ondanks de overeenkomst om volgend jaar in Dongen de leiding te nemen, gaat de trainer dus voor een andere kans. Vecht is in gesprek met een betaald voetbal organisatie en heeft Dongen ingelicht. ,,Ik ben nog niet definitief rond met een BVO, maar ik wilde Dongen niet onaangenaam verrassen ergens ver in mei. Een mooie club als Dongen verdient het niet om vlak voor de vakantie nog op zoek te moeten naar een opvolger", meldt Vecht via de website van Dongen.