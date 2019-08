Dongen overloopt Drachtster Boys in verlenging en bekert verder

Verdiend was de zege op het Drachtster Boys wel, maar in Friesland ging het lang niet vanzelf. Dongen had in de eerste ronde van de KNVB beker het betere van het spel en kwam zelf weinig in de problemen, maar tot doelpunten kwam het in de reguliere speeltijd niet.

Jan Gerrits Jr. had dat kunnen voorkomen. De aanvaller van de Kanaries nam zijn verantwoordelijkheid bij een strafschop nadat Roshendley Saez twintig minuten voor tijd ten val werd gebracht. De Friese doelman redde echter knap en het bleef 0-0, waardoor er verlenging nodig was om een winnaar aan te wijzen.

,,Jan had volgens mij nog nooit een penalty gemist”, aldus coach Osman Erbas, die zag dat zijn ploeg domineerde. ,,En eigenlijk hadden we na 90 minuten met 0-5 van het veld moeten stappen. Complimenten aan Drachtster Boys, zij verkochten de huid duur. Het veldspel was goed, de energie die we erin legden eveneens. Maar het rendement...”

Daarin maakten de Dongenaren het verschil tegen de eersteklasser. Eerst was het Saez die uit een scherpe counter voor de openingstreffer zorgde, daarna waren Robin de Man en invaller Gijs van den Berg trefzeker in de eerste helft van de verlenging. Ilias Tigarti zorgde net voor tijd voor het slotakkoord: 0-4.

Quote Eigenlijk hadden we na 90 minuten met 0-5 van het veld moeten stappen Dongen-coach Osman Erbas

Erbas was een tevreden coach. Volgende week tegen EVV (Dongen start de competitie thuis) zal een compleet andere wedstrijd brengen, weet hij. ,,Zij legden hun ziel en zaligheid erin, voor hun is het schitterend om in de KNVB beker uit te komen. Wat we mee kunnen nemen naar de competitiestart? Dat we prima spel vertoonden, maar dat het in de afronding beter kan.”

Dongen moest in het eerste officiële duel dus lang aan de bak, maar heeft wel het gewenste resultaat: de tweede ronde van de KNVB beker is bereikt. ,,We hebben in ieder geval flink wat minuten in de benen”, geeft Erbas een positieve twist aan het verre bekerduel.

Wanneer er geloot wordt voor de volgende ronde, die eind september gespeeld gaat worden, is nog niet bekend.