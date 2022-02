Dongen sluit serie uitduels af met winst in Hoorn: ‘Spelers hebben carnavalspak alvast aangetrokken’

Vierde klasse D Berk­dijk-GSBW wordt in de rust gestaakt: ‘De bal stopte met rollen op een gegeven moment’

Het veld was al niet om over naar huis te schrijven, maar beide ploegen hadden toch besloten om aan de wedstrijd te beginnen. Het was moeilijk voetballen voor beide ploegen en in de rust besloten beide ploegen niet meer verder te voetballen.

20 februari