Dongen strikt zoon Argentijnse Willem II-goalgetter Bombarda, maar: ‘Vooral bouwen met eigen jeugd’

Derde klasse C Margriet al met hoofd in de nacompeti­tie en verliest van Den Dungen

Margriet wist al een tijdje dat er na de reguliere competitie nog wat wedstrijden aangeplakt zouden worden. De ploeg van Maarten van Vugt won de tweede periode namelijk. De vorm is niet al te best in aanloop naar de nacompetitie: dit was de derde wedstrijd op rij die de ploeg uit Oss niet wist te winnen.

6 juni