Dongen treft zevenvoudig international Schaken in derde divisie

Ruben Schaken sloeg in de voorbije maanden aanbiedingen van clubs uit binnen- en buitenland af. Het betaald voetbal is voor hem, nadat zijn contract bij ADO Den Haag afliep, een gesloten boek. Toch bleef de zin om te voetballen. Hij besloot eind december te kiezen voor HBS, uitkomend in de zondag derde divisie. ,,Ik heb eigenlijk nooit last gehad van zware blessures en voel me nog superfit. Ik ben nog altijd een liefhebber van het spelletje. De derde divisie is ook een goed niveau", zei hij destijds.