Dongen veel te sterk voor tiental HSC ‘21

Tot minuut 37 verliep de wedstrijd gelijkopgaand. Maar nadat Boelen van het veld werd gestuurd nadat hij de doorgebroken Thomas Schilders neerhaalde, veranderde dit. Schilders miste de hierna gegeven penalty, maar een minuut later scoorde Mitchell van der Stappen na een corner: 1-0.

Tien minuten na de rust scoorde Dongen wel uit een penalty. Ditmaal stond Jan Gerrits Junior achter de bal en hij schoot feilloos raak: 2-0. Het verzet van HSC ‘21 was hierna gebroken en de thuisploeg combineerde erop los. Dit resulteerde nog in twee goals. Invaller Robin de Man zorgde voor 3-0 en in de slotminuut tekende Mart van Bree voor het slotakkoord met een treffer. Hij bepaalde de eindstand op 4-0.