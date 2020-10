Dongen-voorzitter snapt maatregelen, maar baalt enorm: ‘Amateurclubs worden hard geraakt’

Het heeft voor Dongen behoorlijke consequenties, de aanscherpingen van de regels deze drie weken. ,,Dit weekend hebben we zaterdag een derby, zondag speelt het eerste thuis. Bij deze wedstrijden is er normaal gesproken volle bak publiek.”

De amateurclub loopt daardoor veel inkomsten mis. ,,En daar moeten we het wel van hebben als club. We hebben gelukkig prachtige regionale sponsoren, maar als amateurclub moeten we het ook hebben van kantine-inkomsten en entreegelden. Dit moet niet te lang duren.”