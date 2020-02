Dongen wint van dorpsgenoot Olympia'60, Willem II AV heeft niks in te brengen tegen koploper

Willem II - ZBC’97 0-6 (0-2) 44. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6.

Willem II staat stijf onderaan, ZBC’97 leidt de dans om de titel. Dus hadden de Tricolores een wonder nodig om een resultaat te boeken. En dat bleef dus uit. “Ik was dik tevreden over de eerste helft, waarin een doelpunt van ons onterecht werd afgekeurd. Na rust probeerden we de aansluitingstreffer te scoren, maar na de 0-3 was het voorbij.”