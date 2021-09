Dongen ziet bekerdroom uiteen spatten in en tegen Staphorst

Hechtte Dongen vooraf het uitduel tegen Staphorst, uitkomend in de derde divisie op zaterdag, al veel waarde aan het spelen in het toernooi om de KNVB-beker? ,,Zeker weten”, zegt Erbas klip en klaar. ,,We hebben een mooie geschiedenis als het om bekervoetbal gaat, dus we weten wat het teweeg kan brengen bij onze club. We treffen altijd goede tegenstanders en zijn al een aantal keer net een rondje te vroeg gestrand, om een profclub te kunnen treffen. Helaas liepen we nu weer tegen een echt hele goede ploeg aan. Het niveau dat Staphorst op de mat legde, heb ik in onze eigen competitie nog niet gezien.”