Dongen ziet droom in duigen vallen en verliest in eerste voorronde KNVB Beker

amateurvoetbalAan het bekeravontuur van Dongen is direct een einde gekomen. In Ermelo stonden de Kanaries tegenover een stug en ervaren DVS’33. Ondanks een prima optreden leed Dongen een 3-1 nederlaag.

Dongen-coach Osman Erbas toonde voor het bekerduel enig ontzag voor met name de geslepen voorhoede van zaterdag derdedivisionist DVS’33. In de praktijk zag de oefenmeester dat zijn elftal uitstekend aan de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen begon. Het eerste Dongense wapenfeit was een vlammend schot van Mohammed Mansaray, dat nipt over vloog. Enkele minuten later keken de Kanaries prompt tegen een achterstand aan. Een corner werd door de thuisploeg succesvol verdedigd en vervolgens omgezet in een messcherpe counter.

Rentree

,,We lieten ons niet van de wijs brengen door die tegentreffer en bleven uitstekend partij bieden”, zag Erbas. Dat resulteerde in een verdiende gelijkmaker van Fatih Kamaci, die profiteerde van geklungel in de defensie van DVS’33 en zodoende zijn rentree in het shirt van Dongen bekroonde met een treffer. Op slag van rust was Mart van Bree erg dichtbij de 1-2, maar zijn vrije trap belandde op de kruising. Ook liet Roshendley Saez nog een reuzenkans onbenut.

Tijdens de tweede helft kwam Dongen gaandeweg steeds meer onder druk te staan. Ruim een kwartier voor tijd werd Jur Heijstee voor de tweede maal geklopt. ,,In de slotfase moesten we noodgedwongen meer risico’s nemen. Op een gegeven moment speelden we met vier spitsen én een aanvallende middenvelder. Daardoor konden we wat meer druk uitoefenen, maar werden we achterin uiteraard ook kwetsbaar”, concludeerde Erbas. Nadat een inzet van Jan Gerrits vlak voorlangs ging, counterde DVS’33 in de absolute slotseconden naar de 3-1 eindstand. ,,Ondanks het mindere resultaat ben ik tevreden over ons optreden. Hier kunnen we mee verder”, besloot Erbas.

DVS’33 - Dongen 3-1 (1-1). 20. Roemeon 1-0, 33. Kamaci 1-1, 77. Akla 2-1, 90+6. Loukili 3-1.

Dongen: Heijstee; Mansaray, Roosen (83. Van Herwijnen), Gerrits, Scheerlinck; Wijkmans, Kamaci, Hultermans (87. Timmermans);

Asrih, Saez (67. Martey), Van Bree