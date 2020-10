Dongenaar Mutzers vindt na vertrek bij Helmond Sport snel onderdak in België

De interesse van Esperanza komt als geroepen voor Mutzers, die in Nederland pas in januari aan had kunnen sluiten bij een amateurclub. De deadline voor profvoetballers om over te stappen naar een lager niveau lag in Nederland op 2 september, in België is de vleugelaanvaller per direct speelgerechtigd. Hij kan zaterdag mogelijk al debuteren in de derde afdeling, het vijfde niveau in België. Esperanza heeft na twee duels nog de volle buit.