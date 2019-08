Drenthe wil als de bliksem aan de slag bij Kozakken Boys: ‘Ik hoop snel klaar te zijn om te gaan stomen’

KNVB zet streep door proef met nieuwe spelregels amateurs

22 augustus UDEN/ZEIST - De KNVB zet een streep door de proef met nieuwe spelregels van een aantal voetbalclubs in de regio. Onder meer een team van FC De Rakt in Uden en twee teams RKSV Erp zouden in het bekertoernooi gaan spelen volgens nieuwe regels. Zo zou er geen buitenspel meer zijn, zou er 2 x 35 minuten gespeeld worden en werd de ingooi vervangen door een indribbel.