Drie doelpunten afgekeurd bij Roda Boys, hattrick Looijen bij Nivo Sparta

Moment van de wedstrijd: Het derde doelpunt van Roda Boys betekende een hattrick voor middenvelder Martijn de Wildt. Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,De uitslag had veel hoger uit kunnen pakken”, vond Roda-trainer Frank Brands. ,,Zo werden maar liefst drie doelpunten afgekeurd.” Daarnaast eindigde Drechtstreek het duel met negen spelers na twee rode kaarten.

Moment van de wedstrijd: Heukelum maakte gelijk, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Bijzonderheid van de wedstrijd: Willem Looijen scoorde een onvervalste hattrick: drie treffers achter elkaar in één helft.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Dillis de Vries. ,,Er hadden er veel meer op moeten volgen”, vertelde Woudrichem-trainer Piet Saaman. Bijzonderheid van de wedstrijd: Het was de eerste keer dat Woudrichem een competitiewedstrijd tegen Zwaluwe speelde.

Moment van de wedstrijd: In de 14e minuut viel NOAD-doelman Denzil de Wit met een blessure uit. Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We kwamen er helemaal niet aan te pas, hadden een offday”, zei Anton de Waal, pr-man van NOAD’32. De bezoekers eindigden het duel met tien man, nadat Mark Bouman een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart ontving.

Moment van de wedstrijd: In de 78e minuut onderscheidde de doelman van Altena zich met een uitstekende redding en voorkwam daarmee dat het 3-4 en dus nog echt spannend zou worden. Bijzonderheid van de wedstrijd: In de eerste helft was Altena oppermachtig en mocht Tricht nog blij zijn met 0-3 achterstand.