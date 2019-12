Drie rode kaarten bij CHC - ODC, wedstrijd tijdelijk gestaakt

CHC - ODC 2-3 (2-2). 19. Lennart Sannen 0-1, 23. Mounir Hadouir 1-1 (pen.), 32. Joep van der Meijden 1-2, 45+2. Glenn Kusters 2-2, 61. Sjoerd van Lokven 2-3. Rode kaart: 28. Theo Beekmans (CHC), 59. Michael van Rijn (CHC) 2x geel, 79. Mounir Hadouir (CHC) 2x geel.

Het treffen tussen CHC en ODC werd een kwartier voor tijd stilgelegd. De scheidsrechter van dienst wilde een afkoelingsperiode inlassen nadat de thuisploeg zijn derde rode kaart van de wedstrijd had gezien. Na enkele minuten besloot de arbiter samen met de teams om het duel weer te hervatten. ,,Onderling zat het gewoon goed. Een beetje overdreven dat het duel even stilgelegd moest worden”, vond CHC-coach Fatah Hadouir. CHC-verdediger Theo Beekmans kreeg direct rood vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. CHC-doelman Michael van Rijn zag zijn tweede geel vanwege hands en CHC-middenvelder Mounir Hadouir vanwege commentaar.

ODC kreeg het voor elkaar om koploper CHC te verslaan en pakte in zijn laatste zes duels liefst veertien punten. Daarmee zijn de Tricolores inmiddels naar plaats vijf gestegen. ,,Dit is natuurlijk een resultaat waar je vooraf voor tekent. Winnen bij de koploper geeft een enorme boost”, jubelde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

BVV - TGG 1-2 (1-0). 32. 1-0, 61. Walid Johri 1-1, 86. Jordy Gutte 1-2. Rode kaart: 89. Daniel Kengawe (BVV), 90. Peter Burg (trainer/coach BVV) 2x geel.

De stadsderby tussen BVV en TGG werd een prooi voor de bezoekers, die daardoor hekkensluiter BVV nog dieper in de zorgen drukten. ,,De 1-1 van TGG was een wereldgoal. Die jongen schiet de bal vanaf een meter of 35 binnen. Maar op dat moment lag er iemand van ons geblesseerd op het veld. In onze ogen had de bal toen over de zijlijn gespeeld moeten worden”, baalde BVV-coach Peter Burg, die vlak voor tijd zijn tweede geel zag vanwege commentaar. ,,We kijken momenteel niet naar de ranglijst. Alleen punten tellen en die waren vandaag net als afgelopen week voor ons. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst twee potjes achter elkaar hebben gewonnen, dus dit is lekker”, jubelde TGG-coach Ricardo Aguado.

DSC - Trinitas Oisterwijk 1-0 (0-0). 82. Gert-Jan Hooijmans 1-0.

,,Voor de wedstrijd zei ik tegen Gert-Jan dat hij weleens met zijn hoofd een goal mocht maken. En dat deed hij”, vertelde DSC-coach Roland Timmermans. Dankzij de zege blijft DSC subtopper.

Baardwijk - Zwaluw VFC 2-2 (1-0). 23. Martijn de Brouwer 1-0, 51. Martin de Laat 1-1, 65. Julius Emmanuel 1-2, 75. Kevin Vissers 2-2.

Zwaluw VFC-coach John Laponder baalde flink van het gelijkspel bij laagvlieger Baardwijk, ,,Voor rust was het veel te tam. De tweede helft speelden we wel met de juiste instelling en kwamen we in mijn ogen terecht met 1-2 voor. Daarna hadden we uit moeten lopen.”

Kevin Vissers kun je meestal wel om een boodschap sturen als een strafschop moet worden genomen. Zo ook tegen Zwaluw VFC. Met zijn doelpunt werd negatieve spiraal doorbroken: de voorgaande zes wedstrijden werden door de Waalwijkers allemaal verloren.

DVG - Vlijmense Boys 0-2 (0-1). 38. Wesley Paijmans 0-1, 82. Peti Lutgens 0-2.

DVG leed op eigen veld zijn tweede nederlaag van het seizoen. De promovendus moest zijn meerdere erkennen in Vlijmense Boys.

DVG had al anderhalf jaar geen thuiswedstrijd verloren. Daar maakte Vlijmense Boys dus een einde aan. ,,Met dank aan het collectief, het keiharde werken”, vond trainer Erik van Esch. ,,Toch sprong er eentje bovenuit, Ivo van Engelen. In de verdediging poetste hij alle probleempjes weg.”

De Boys draait uitstekend, staat op een gedeelde tweede plaats. ,,Wie had dat gedacht. Mooi voor de club, mooi voor de jongens. Ze leggen elke week zo veel energie op de mat.”

FC Engelen - Haarsteeg 1-1 (1-0). 16. Luca Schrier 1-0, 57. Rick van de Griendt 1-1.

FC Engelen-coach Anthony Lurling kwam met een term die zo op een tegeltje zou kunnen: ,,Als je slechte wedstrijden niet kan winnen, zorg dan dat je een slechte wedstrijd niet verliest.” FC Engelen mocht volgens Lurling dan ook tevreden zijn met een gelijkspel tegen Haarsteeg, dat beter en fitter voor de dag kwam. ,,Ik had vandaag maar elf fitte spelers. Het houdt even niet over”, baalde Lurling.

Een punt pakken bij FC Engelen is een heel aardig resultaat. Het lukte, dank aan Rick van de Griendt. ,,We hadden er zelfs meer uit kunnen halen”, vond trainer Metin. ,,Maar net als vorige week ontbrak het ons aan scherpte en wat geluk voor het doel. Maar je hoort me niet mopperen, integendeel. Het is een knappe prestatie dat je in Engelen de bovenliggende partij bent. En dat we het spel dat we willen spelen ook op de mat brengen. Maar die doelpunten, daar gaat het om.”

Nieuwkuijk – RKDVC 1-0 (0-0). 46. Miquel de Wijs 1-0.