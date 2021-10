Dries Heerkens maakt hattrick bij RKGSV - Avesteyn

RKGSV – Avesteyn was voor de neutrale toeschouwer een lust voor het oog. ,,Vlak na rust stonden we met 3-1 achter. Uiteindelijk wordt het nog 3-4. Daarvoor moeten we Dries Heerkens bedanken. Die produceerde een hattrick”, zag trainer Hugo van de Sande.

Peter van der Heijden zag dat zijn ploeg niet speelde zoals hij dat gewend is. ,,Het was niet ‘des Boskants’. We toonden veel te weinig beleving. Het had eerder 1-4 kunnen zijn dan 1-2. Het doelpunt dat we maakten kwam voort uit een penalty. Dat zegt al wel iets.” Van der Heijden was na afloop allerminst blij met een deel van zijn spelers. ,,We zijn met zijn alle een goed clubje wanneer we alles uit de kast halen. Dat hebben een aantal spelers niet gedaan. Dan kan ik wel heel boos worden. Dit was ook eigenlijk de eerste keer dat ik dit meemaak.”