Dries Heerkens schiet Avesteyn naar overwinning op SDDL

SDDL-Avesteyn 0-2 (0-1): 30. Dries Heerkens (0-1), 56. Dries Heerkens (0-2).

Moment van de wedstrijd: Na de tweede treffer van Dries Heerkens bloedde het duel een beetje dood. Avesteyn-coach Hugo van de Sande: ,,SDDL gaf het toen op en was het uitvoetballen. Het enige puntje wat mede daardoor beter had gekund, was dat wij meer hadden moeten scoren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: SDDL had eigenlijk niets in te brengen in het duel. Coach Antwan van Rijn zag duidelijk dat hij tegen de koploper voetbalde vandaag: ,, Zij waren overal net iets beter. In deze fase sta je niet voor niets bovenaan en dat heeft Avesteyn vandaag weer laten zien.”

Vorstenbossche Boys-Nulandia 1-2 (0-1): 31. Stef van de Hurk (0-1), 46. Daan de Wit (1-1), 65. Teun van der Sangen (1-2).

Moment van de wedstrijd: In de rust vertelde Vorstenbossche Boys-trainer Ruud Fleskens aan zijn elftal dat het in de tweede helft beter moest, want in de eerste helft had zijn ploeg niets in de melk te brokkelen. Direct na rust stond het 1-1 door Daan de Wit en probeerden de Vorstenbossenaren door te drukken. ,,Maar”, zo vertelt Fleskens, ,,er kwam een kleine kans voor Nulandia aan. Helaas krijgen wij de bal vervolgens niet weggewerkt, waardoor zij de 1-2 maken.”

,,Ondanks het slechte veld hebben mijn spelers geprobeerd om te blijven voetballen. Dit is een zakelijke overwinning”, vond Nulandia-trainer Marc van Delft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Voordat Stef de openingstreffer maakte, troffen we eerst tweemaal de paal in diezelfde aanval”, aldus Van Delft.

SCMH – Nijnsel 0-2 (0-1). 25. 0-1 (e.d.), 65. Stef Witlox 0-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De 0-1 – een eigen doelpunt – hield ons in het zadel”, vond Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Niet Stefan Hulsen of Jelle de Louw, maar onze sobere verdediger Stef Witlox besliste het duel met een rake kopbal uit een hoekschop”, aldus Verhoeven.

DVG – WEC 6-1 (1-1). 25. Bas Smulders 1-0, 43. 1-1, 46. Twan van de Broek 2-1, 55. Bas Smulders 3-1, 60. Bas van Houtum 4-1, 75. Bas van Houtum 5-1, 87. Jurge van der Velden 6-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust hadden we de wind mee en zorgden we voor een hoger baltempo”, zag DVG-trainer Hans Lathouwers.