Drinkpauze doet VOAB geen goed: ‘Daarna stonden we opeens met 0-4 achter’

VOAB - Cluzona 1-5 (0-4). 26. Jeroen Hack 0-1, 31. Ruben Maas 0-2, 35. Wesley Smits 0-3, 41. Wesley Smits 0-4, 56. Ruben Maas 0-5, 67. Maarten Immink 1-5.

Moment van de wedstrijd: Dat was de eerste drinkpauze van het duel. ,,Nadat het duel werd hervat waren we ineens helemaal de kluts kwijt en stond het minnen een mum van tijd 0-4", baalde VOAB-coach Gerard van Gils.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Van Gils zijn de kansen op de titel voor VOAB inmiddels zo goed als over. ,,Bij een zege hadden we het nog redelijk in eigen hand gehad allemaal. Nu wordt het een stuk lastiger.”

Beek Vooruit - Rijen 4-0 (2-0). 27. Joris Peeters 1-0, 31. Nils Nagelkerke 2-0, 66. Loek Schalk 3-0, 80. Loek Schalk 4-0. Bijz.: Freek Trommelen (Rijen) mist strafschop in 8e minuut.

Moment van de wedstrijd: Rijen-spits Freek Trommelen kreeg al snel een riante mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Echter was zijn poging vanaf elf meter te zwak, waardoor de doelman van Beek Vooruit redding kon brengen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Rijen-coach Max Raeven zag in Prinsenbeek hetzelfde wedstrijdverloop als in een aantal eerdere duels. ,,We beginnen goed, maar missen goede kansen. Vervolgens slaat de tegenstander wel toe en zijn wij het kwijt”, aldus Raeven.

Uno Animo - Madese Boys 0-0.

Moment van de wedstrijd: Uno Animo-spits Rick van Loon was namens de tricolores uit Loon op Zand het dichtst bij een treffer tegen de koploper uit Made. Zijn inzetten werden echter gepakt door de doelman.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Uno Animo-coach Kees van Loon was er absoluut geen sprake van een saaie 0-0 wedstrijd. ,,Het tempo was hoog en er werd voor iedere meter geknokt. Iedereen verdient wat dat betreft een compliment”, aldus Van Loon.

Zundert - Sarto 3-2 (1-2). 17. Tim van Bladel 0-1, 25. Tim Goethals 1-1, 44. Tim van Bladel 1-2, 70. Jesse Mauws 2-2, 82. Fabian Nelemans 3-2.

Moment van de wedstrijd: Dat was de gelijkmaker van Zundert. ,,Tot die 2-2 was er weinig aan de hand. Vervolgens werd het weer spannend en kreeg Zundert extra energie”, zag Sarto-coach Werner Cools.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Cools en Sarto kregen een goede mogelijkheid om afstand te nemen van de degradatiezone. In plaats daarvan werd er verloren en gaat Sarto nog vijf finales tegemoet. ,,De komende drie wedstrijden spelen we thuis tegen WSC, Uno Animo en Hoeven. Dat worden cruciale ontmoetingen”, voorspelde Cools alvast.

SC Kruisland - WSC 3-3(2-2) 7. Yorick Hulsman 0-1, 28. Mounir Maamar 0-2, 32, Ahmed Didi 1-2, 34. Ahmed Didi 2-2, 67. Mounir Maamar 2-3, 90. Peter Gommeren 3-3.

Moment van de wedstrijd: Mounir Maamar stond aan de aftrap. ,,Hij heeft er een tijdje vanwege een blessure eruit gelegen en wat invalbeurten gespeeld”, zegt WSC-trainer Norbert Rebsch. ,,Als Mounir het op zijn heupen heeft is hij een geweldige voetballer. Vandaag was dat zeker het geval met twee doelpunten en een assist.”