DSC maakt gehakt van Maliskamp in topper 4E

DSC – Maliskamp 7-1 (4-1). 15. Tim Coset 1-0, 20. Menno van de Griendt 2-0, 30. Günther van Meurs 2-1 (pen), 35. Martijn Veldhuis 3-1 (pen), 42. Ravi van Schijndel 4-1 (e.d.), 60. Martijn Veldhuis 5-1, 68. Martijn Veldhuis 6-1, 75. Bas Vos 7-1. Rood: 65. Jordy Konings (Maliskamp).

Moment van de wedstrijd: ,,Na de aansluitingstreffer van Maliskamp scoren we nog twee keer vlak voor rust en nog één keer na rust”, zag DSC-trainer Roland Timmermans. ,,Na de rode kaart verdwijnt bij ons de hoop”, merkte Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: DSC deelt met deze ruime overwinning een tik uit aan Maliskamp, naaste concurrent in de strijd om het kampioenschap. ,,We waren enorm effectief: 7 van de 10 kansen gingen erin”, aldus Timmermans. ,,DSC is een stap verder”, vond Van den Berg.

Wilhelmina – SCR 1-3 (1-1). 8. 0-1, 19. Giovanni van Drunen 1-1, 75. 1-2, 90. 1-3.

Moment van de wedstrijd: ,,We krijgen in de tweede helft drie grote kansen, die we missen. Zij scoren wel”, vond Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dit is een flinke teleurstelling. We waren in veel fases beter, maar we zijn nog te speels in het afmaken van de kansen. We gaan ons richten op de derde periode”, aldus Van Overbeek.

RKKSV – Jan van Arckel 2-1 (2-0). 20. Dani Hanegraaf 1-0, 35. Mac van Hemmen 2-0, 80. Jhon van der Krabben 2-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na een minder begin trokken we het duel in de eerste helft naar ons toe”, zag RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort. ,,In de eerste helft lieten we geen beleving en strijd zien, vond Jan van Arckel-trainer Marco van Loon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide trainers waren erover eens: man van de wedstrijd was RKKSV-keeper Jan van Balsfoort. Hij speelde omdat Erik Veldman vorige week rood had gekregen.

Teisterbanders – Alem 0-5 (0-2). 33. Mart van Boxtel 0-1, 37. Mart van Boxtel 0-2, 46. Mart van Boxtel 0-3, 66. Mart van Boxtel 0-4, 75. Lars Steenbekkers 0-5.

Moment van de wedstrijd: ,,Mart beslist voor ons de wedstrijd door voor en na rust te scoren”, vond Alem-leider Ton Steenbekkers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Mart van Boxtel scoort in totaal vier keer.

GVV – Hedel 3-4 (3-1). 15. 1-0, 20. 2-0, 30. 3-0, 40. Lukasz Junatowski 3-1, 60. Leon Bok 3-2, 75. Bas van de Star 3-3, 80. Jelmer Toonen 3-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Na rust speelden we feller. Daarnaast had ik een paar aanpassingen doorgevoerd, waardoor we beter gingen spelen”, merkte Hedel-trainer Wilco van Houtum.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vlak na rust mist Bas van de Star (Hedel) een strafschop.

Beesd – OSC’45 2-1 (1-1). 10. Ethmond Henriquez 0-1, 25. 1-1, 50. 2-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de gelijkmaker zag ik dat de kopjes van de spelers gingen hangen. We kunnen moeilijk omgaan met tegenslag”, vond OSC’45-trainer Jeroen Beekwilder.