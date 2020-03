DSC - Nieuwkuijk gestaakt na blessure van scheidsrechter

DSC - Nieuwkuijk 0-1 (0-1). 8. Roy de Vaan 0-1. Bijz.: de wedstrijd werd halverwege gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter.

,,De beste man had last van een bilspierblessure. Er was ook geen scheidsrechter in de omgeving die de tweede helft kon fluiten. Jammer, want nu moeten we deze 45 minuten nog inhalen. Bovendien waren wij ondanks de 0-1 achterstand de bovenliggende partij”, sprak DSC-middenvelder Bas Vos.

ODC - RKDVC 1-3 (1-2). 6. 1-0 (eigen doelpunt), 15. 1-1, 41. 1-2, 88. 1-3.

Aan een imposante reeks van ODC kwam vanmiddag een eind. De Boxtelaren waren 10 wedstrijden op rij ongeslagen. ,,Dan weet je dat een nederlaag steeds dichterbij komt. We hebben vandaag terecht verloren en zelf te weinig afgedwongen”, moest ODC-coach Carlo Vorstenbosch eerlijk bekennen.

Trinitas Oisterwijk - FC Engelen 2-1 (1-0). 17. Harm van de Ven 1-0, 59. Peter de Jong 2-0, 86. Relano Bouwmans 2-1.

Trinitas boekte tegen FC Engelen zijn derde competitiezege op rij. ,,We speelden met meer strijd en beleving dan FC Engelen. In de laatste fase van het duel werden we wat meer naar achteren gedrongen, maar we bleven overeind. Ik ben een tevreden coach”, sprak Trinitas-coach Pierre van Berkel.

..We begonnen te slap aan deze wedstrijd. Het is typisch FC Engelen dat we tegen fysiek ingestelde ploegen soms tekort schieten”, baalde FC Engelen-coach Anthony Lurling.

CHC - Zwaluw VFC 1-0 (1-0). 24. Samir Johri 1-0.

,,Wij waren over 90 minuten absoluut de betere ploeg. Na één minuut misten we al een opgelegde kans. Bovendien hebben we al voor de zesde keer op rij de nul gehouden en dat geeft ontzettend veel vertrouwen. Mouad Hassan was vandaag wat mij betreft de man van de wedstrijd. Die jongen speelt al weken erg goed”, vertelde CHC-verdediger Vlado Petrovic.

,,Het is geen schande om van CHC te verliezen. Hoewel we bij een aantal momenten erg goed weg kwamen, hebben we zelf ook twee aardige kansen laten liggen. Van tevoren weet je dat je extra scherp moet zijn op dat soort momenten”, sprak Zwaluw-coach John Laponder.

Vlijmense Boys - TGG 4-2 (1-0). 45. 1-0, 52. Marciano Bouleij 1-1, 55. 2-1, 73. Coen Burg 2-2 (pen.), 78. 3-2, 90+1. 4-2.

,,Met name in verdedigend opzicht waren we niet scherp genoeg vandaag. Er zat zeker een gelijkspel in, maar we gaven de goals te makkelijk weg”, vond TGG-coach Ricardo Aguado.

DVG - BVV 2-1 (0-1). 22. Newien Ramlal 0-1, 67. Tijn van Heertum 1-1, 88. Martijn Caarls 2-1 (pen.).

,,We hadden vooraf een goed gevoel over deze wedstrijd. We speelden ook bij vlagen heel aardig, maar we vergaten om uit te lopen naar een 0-3 voorsprong. Vervolgens doen twee standaardsituaties ons de das om. Erg zuur”, concludeerde BVV-coach Peter Burg.