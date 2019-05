DSC wil zondag het kampioenschap pakken: ‘Gaat een bus vol met onze supporters naar Kerk Avezaath’

Hoewel DSC gisteren in eigen huis tegen GVV kampioen kon worden, was dat voorafgaand aan de wedstrijd niet te merken: Er hingen geen spandoeken rond het hoofdveld en er waren geen sfeeracties. De fans leken niet ervan overtuigd dat Maliskamp in eigen huis van Teisterbanders zou gaan verliezen, want dat was nodig voor een Driels kampioenschap in de vierde klasse E. Alles is gericht op komende zondag als DSC op bezoek naar Teisterbanders gaat. ,,Dan gaat er een bus vol met onze supporters naar Kerk Avezaath”, wist DSC-aanvaller Martijn Veldhuis. ,,We hopen daar het kampioenschap te pakken.”