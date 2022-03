DSC wint eindelijk eens weer en mag jonge keeper Grandia opnieuw bedanken

ODC – DSC 0-3 (0-2) 10. Jordy de Wit 0-1, 45. Tim Coset 0-2, 75. Martijn Veldhuis 0-3.

De vier zege loze weken voor DSC zijn ten einde na een overtuigende overwinning vandaag op ODC. Robin Verheijden, trainer van DSC, is tevreden. ,,We speelden geen super goed voetbal, maar gelukkig viel het vandaag een keer onze kant op’’, zei Verheijden. Jonge keeper Jordy Grandia blonk alweer uit volgens Verheijden. ,,Vorige week keepte hij al een fantastische wedstrijd, maar vandaag verdiend hij ook lof’’, zei de oefenmeester.

,,Wat er mis ging? Ja, zij maken er drie en wij niet,” zei ODC-trainer Piet Drijvers. ,,We hebben wel kansen gehad, maar we maakten ze niet. Dat doet wel zeer, want nu haken we even af. We moeten zorgen dat we ons geduld bewaren en punten blijven sprokkelen. Vandaag viel ook onze invaller na drie minuten geblesseerd uit. Dat is eigenlijk symbolisch voor ons seizoen. We geven de moed niet op en we blijven ervoor gaan. Vandaag gaven we niet veel weg en zij profiteerden maximaal. Zelf hebben we wel zeker vijf goede kansen gehad. Vervelend dat die er niet in gaan. Je kan zeggen dat we goed verdedigden maar uiteindelijk hebben we als collectief verloren. Dat moeten we ons beseffen: we winnen en verliezen met zijn allen. Dat moet goed komen en daar gaan we mee aan de slag.”

Avanti – DVG 1-1 (1-0), 35. Toon van der Heijden 1-0, 48. Bart de Windt 1-1.

,,Voetballend schoten we tekort vandaag, waardoor we niet lekker in de wedstrijd zaten’’ , aldus Avanti-trainer Stephan Hesemans. De titelkandidaat zal vandaag met een punt genoeg moeten nemen, terwijl de overige kandidaten wel winnen vandaag. ,,Zo zie je maar dat dit een knotsgekke competitie is’’, zei Hesemans.

,,We waren vandaag nagenoeg de hele wedstrijd gelijkwaardig aan de koploper,” zei DVG-coach Henri van den Braak na het verrassende gelijkspel. ,,Het is prettig dat je dan hier ook het puntje meeneemt. De laatste weken zat het steeds niet echt mee voor ons. Vandaag wel dus dat is heel fijn. Het was een sportieve wedstrijd. Niet heel veel kansen over en weer en de uitslag is, denk ik, terecht. Als DVG zijn we hier heel blij mee. Je speelt toch gewoon gelijk tegen de koploper en de punten hebben we hard nodig. Hier kunnen we mee verder. Het was een leuke wedstrijd om te zien en we hebben de punten gebroederlijk verdeeld.”

Zwaluw – BMC 1-0 (1-0). 25. Boaz Kuper 1-0.

,,Naar mijn mening een onnodige nederlaag, we hadden kansen om gelijk te spelen vandaag’’, zei Ton Berens, trainer van BMC. De uitploeg had er namelijk een goede serie aan wedstrijden op zitten en kroop langzaam uit degradatiegevaar. Zwaluw bleek een maatje te groot voor BMC, al na acht minuten was het raak. ,,We misten scherpte in het begin, waardoor je die tegengoal krijgt’’, zei Berens.

,,We speelden echt een hele goede eerste helft,” aldus Zwaluw-coach John Laponder. ,,We hebben veel kansen gecreëerd. Na de 1-0 hadden we onszelf moeten belonen en nog meer goals moeten scoren. Zij kregen nauwelijks kansen en speelden heel verdedigend. Tweede helft speelden ze wel iets anders maar alsnog gaven wij weinig weg. We hadden het wel echt eerder af moeten maken en het is jammer dat we dat niet doen. In de slotfase krijgen zij wel een kans waar het dan zomaar 1-1 had kunnen zijn. Maar goed, we moesten winnen en dat doen we. Je ziet het aan de concurrenten, die punten verspeelden, er zijn gewoon geen makkelijke wedstrijden in deze competitie. Goed dus dat we hebben gewonnen. Nu komen er drie topwedstrijden aan. Volgende week uit bij Den Dungen. We gaan het zien.”

RKTVC – Den Dungen 1-1 (0-0). 72. TEGENSTANDER 1-0, 85. Remco Kersten 1-1.

,,We hebben eigenlijk de hele wedstrijd gedomineerd. Wij hadden het meeste balbezit en zij zakten in. Dat was ook hun intentie, om op de counter te spelen. In de eerste helft creëerden wij wel kansen maar bleven de goals uit. In de tweede helft hebben we het spelplan gewijzigd en gaven we nog meer druk naar voren. Uiteindelijk viel de goal aan de andere kant, na een counter. Vervolgens gingen we door met aanvallen, werd onze goal – naar mijn mening onterecht – afgekeurd vanwege buitenspel en maakten we daarna alsnog de 1-1. Mijn complimenten aan de jongens die er stonden vandaag. We misten vijf basisspelers ten opzichte van vorige week en speelden met veel jongens uit het tweede. Die pakten het heel goed op. Alleen jammer dat je niet wint,” analyseerde Den Dungen-coach Kevin van Emmerik.

SCG – Schijndel 0-1 (0-1). 25. Marc Onwezen 0-1.

,,In de eerste helft zag ik vooral een heel dominant Schijndel,” vertelde Schijndel-coach Henry van Alebeek. ,,We hadden veel balbezit, een paar goede kansen en we maakten de 1-0. Daarna hebben we eigenlijk heel de wedstrijd gecontroleerd. De tweede treffer bleef uit, daardoor blijven zij in de wedstrijd. Ze hebben alleen weinig kansen gehad. Op het eind pompten zij wel ballen naar voren maar ook dat hebben we overleefd. De overwinning lijkt me verdiend. Het slot was even peentjes zweten maar verder hebben we nauwelijks iets weggegeven. En nu staan we bovenaan! Dat is leuk maar we kijken vooral naar onszelf.”

,,We hebben vandaag geprobeerd om het zolang mogelijk op 0-0 te houden. Schijndel heeft een hele goede ploeg die veel kansen creëert. Vandaag viel dat wel mee, dat deden we knap. Helaas viel er toch één binnen. De laatste tien minuten hebben we geprobeerd om voor het punt te gaan door iets opportunistischer te spelen. In de laatste minuut viel hij ook nog bijna maar hadden we wat pech. Schijndel staat nu bovenaan geloof ik en het is dus gewoon een hele goede tegenstander. Wij hadden zeven of acht spelers in de ziekenboeg en dan moet het op karakter. Iedereen heeft er vandaag voor geknokt en uiteindelijk hebben we gewoon op basis van kwaliteit verloren. Nu moeten we op naar volgende week, kijken of we weer elf fitte jongens op de been kunnen krijgen,” grapte SCG-coach Koen Wissing.

Nooit Gedacht - FC Schadewijk 4-0 (1-0). 16. Bob van Iersel 1-0, 49. Bob van Iersel 2-0, 69. Sam van Sluis 3-0, 82. Lars Hendriks 4-0.

De thuisploeg boekte een vrij eenvoudige zege, zag ook Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden. ,,Vorige week begonnen we behoorlijk slap aan de wedstrijd, maar vandaag hadden we veel energie en power. We konden constant druk houden op hun middenveld. Er lag veel ruimte aan de zijkanten en daar hebben we goed gebruik van gemaakt.”

Volgens trainer Dicky van den Akker, gaf zijn FC Schadewijk het vooral in de tweede helft weg. ,,Voor rust hadden we nog een paar kansen en ging het redelijk gelijkwaardig op. Na de rust zag ik daar niets meer van terug. Niemand haalde zijn niveau. We waren toen een maatje te klein.”

In de negentigste minuut kreeg Frank van Herpen van Nooit Gedacht nog zijn tweede gele kaart voor praten. ,,Ik had het gevoel dat de scheids aan het zoeken was, maar Frank moet ook gewoon zijn mond dicht houden”, aldus Van der Linden.

Alem - Margriet 2-1 (1-1). 24. Rob van de Ven 1-0

Margriet kon een voorsprong niet vasthouden. ,,Wij waren beter en hadden het initiatief”, vertelt Margriet-trainer Maarten van Vugt. “Het was een moeilijk bespeelbaar veld en dan is het lastig om hoog tempo te spelen. Zij speelden veel de lange bal en daar hebben we moeite mee.”

Een vrije trap bracht Alem op 1-1. Vlak voor tijd strafte de thuisploeg balverlies in de verdediging bij Margriet af. “We hebben zelf ook weinig gecreëerd, maar hadden toch minimaal een punt verdiend”, aldus Van Vugt.