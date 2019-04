DSC wint van Alem na vroege openingsgoal

DSC - Alem 3-0 (1-0). 1. Bas Vos 1-0, 66. Martijn Veldhuis 2-0, 82. Tim Coset 3-0.

Moment van de wedstrijd: Alem vergat tussen de 46ste en de 70ste minuut te scoren. ,,Zij schoten nog op de lat”, sprak DSC-trainer Roland Timmermans. ,,Als die erin gaat, wordt alles anders. Maarja, dat blijft het altijd met ‘als’-gevallen.”

Alem maakte het zichzelf moeilijk door binnen de minuut op achterstand te komen. ,,Daarna deden we er alles aan om zo goed mogelijk te spelen”, zei Alem-coach Peter Burg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De vroege goal van Vos. ,,Daarna hinkten we op twee gedachten: Doorgaan of rustig aan doen”, zei Timmermans.

Burg was blij dat zijn ploeg beter speelde dan in de thuiswedstrijd. ,,In vergelijking met toen verdienden wij deze wedstrijd meer dan dit”, treurde Burg.

Wilhelmina - Hedel 4-3 (3-0). 16. Johnny de Nies 1-0, 31. Roberto Janssen 2-0, 43. Roberto Janssen 3-0, 50. Raoel Noijen 4-0, 61. Jesper van den Bogert 4-1, 75. Bas van der Star 4-2, 89. Bas van der Star 4-3.

Moment van de wedstrijd: Na de 4-0 werd de thuisploeg nonchalant. ,,Hierdoor kwam Hedel terug in de wedstrijd”, oordeelde Wilhelmina-coach Hennie van Ooijen.

In blessuretijd deed Hedel er alles aan om nog gelijk te spelen. ,,Als de wedstrijd vijf minuten langer had geduurd, was het ons sowieso gelukt”, sprak Hedel-assistent Louis Janssen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks de comeback van Hedel hield Wilhelmina de boel in de slotfase potdicht. ,,Al was het wel even bibberen en sidderen”, rondde Van Ooijen af.

Hedel wilde verdedigend aan de wedstrijd beginnen. ,,Toen we voelden dat er wat te halen viel, scoorde Wilhelmina de goals”, vervolgde Janssen. ,,In de tweede helft ging het prima en kwamen zij niet meer aan voetballen toe.”

RKTVC - Maliskamp 2-3 (0-2). 14. Günther van Meurs 0-1, 25. Günther van Meurs 0-2, 46. Jordy Konings 0-3, 56. 1-3, 66. 2-3. Bijz.: RKTVC speelde de laatste 20 minuten met negen man (twee keer geel en direct rood).

Moment van de wedstrijd: De wedstrijd is niet samen te vatten in één moment. ,,Bij rust had het 3-3 kunnen staan”, zei Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Bijzonderheid van de wedstrijd: RKTVC werd, ondanks het ondertal, gevaarlijker naar mate de tweede helft vorderde. ,,Dat was wel apart. Mijn complimenten aan hun trainer en vlagger, want zij reageerden fatsoenlijk en waren heel sportief naar ons toe”, rondde Van den Berg af.

RKKSV - OSC’45 4-1 (1-0). 44. Tom Hendriks 1-0, 60. Robert van Nuland 2-0, 64. Edmundo Henriques 2-1 (pen.), 80. Tom Hendriks (pen.) 3-1, 8. Tony Funez 4-1.

Moment van de wedstrijd: Robert van Nuland schoot een vrije trap van 20 meter prachtig in de kruising. ,,Een fantastische goal”, zei RKKSV-coach Bertie van Balsfoort.

OSC’45 begon de tweede helft zonder geloof. ,,De bereidheid was verdwenen en dat is zonde, want wij moeten keihard vechten tegen degradatie”, oordeelde OSC-leider Hendrie Wolffs.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide ploegen benutten een redelijk makkelijk gegeven penalty. ,,Hierdoor kwam OSC helaas terug in de wedstrijd”, meende Van Balsfoort. ,,Die 2-0 moest bevrijdend zijn, maar dat was het niet.”