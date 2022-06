DSS'14 en DESO grijpen naast kampioenschap door overwinning Wadenoijen

Vijfde klasse BHet was een spannende middag in de vijfde klasse B. DESO had haar laatste wedstrijd al gespeeld en stond bovenaan met één punt voorsprong. Wadenoijen stond tweede en had dus de beste papieren, maar bij puntverlies kon ook DSS'14 nog kampioen worden. Beide ploegen maakte geen fout en dat betekende dat het Wadenoijen de schaal kreeg.

DSS'14 – Hedel 2-1 (1-1). 40. Chafik Allali 1-0, 44. Jason Geurtz 1-1, 70. Jens van de Plas 2-1.

DSS speelde volgens trainer Mustapha Aoulad Hadj geen beste wedstrijd, maar ondanks dat weet het wel te winnen vandaag. ,,Het was nummer twee onwaardig wat we lieten zien vandaag, maar de focus ligt nu op de nacompetitie’’ , aldus Aloulad Hadj. Hoewel DSS controle leek te hebben, waren er toch momenten waarin Hedel gevaarlijk was. ,,We misten een penalty en raken het aluminium. Het is jammer dat we die kansen niet weten af te maken’’ , aldus Nicki Beekwilder, trainer van Hedel

Wadenoijen – HRC 4-0. 6. Wadenoijen 1-0 8. Wadenoijen 2-0 19. Wadenoijen 3-0 44. Wadenoijen 4-0

Voor HRC maakte het niet meer uit vandaag, bij winst, verlies of gelijkspel was het sowieso al zeker van nacompetitie. Volgens trainer Rene van der Putten neemt dat niks weg van het feit dat je vandaag meer had moeten brengen. ,,We werden genekt door persoonlijke fouten, Wadenoijen speelde als een kampioen vandaag en hebben uiteindelijk terecht gewonnen’’ , aldus Van der Putten.

MOSA’14 – Maaskantse Boys 5-4 (3-1). 28. Luuk de Vos 1-0, 36. Tom van Loon 2-0, 38. Tom van Loon 3-0, 45. Jeffrey van den Hurk 3-1, 48. Dennis Wijgers 3-2, 59. Jurre Bongers 3-3, 74. Stan Koenders 4-3, 76. Jurre Bongers 4-4, 85. Roy Koenders 5-4.

Elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14 vindt dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had moeten beslissen. ,,We gaven een 3-0 voorsprong weg en daardoor werd het onnodig spannend. Nu we deze derby winnend hebben afgesloten, eindigen we de competitie op een leuke manier. We waren dit seizoen te wisselvallig en hebben helaas nooit om de prijzen kunnen strijden.”

Trainer Maurizio Atzeni zag vooral de eerste helft met lede ogen aan. ,,Voor rust was het echt een foutenfestival, het was bijna gênant. Wellicht hadden wij vorige week al ons piekmoment gehad toen we Wadenoijen nog van de titel konden houden. Dit duel voelde voor ons als een verplicht nummer en in de tweede helft heeft mijn ploeg zich nog goed hersteld.”

De gebroeders Koenders kwamen in de 70e minuut in het veld en sleepten met twee doelpunten voor MOSA de winst naar zich toe.

Voor Maurizio Atzeni zit het trainerschap er (voorlopig?) op. Atzeni, die jarenlang bij verschillende Brabantse clubs heeft getraind, heeft ervoor gekozen om binnen de voetballerij andere werkzaamheden te gaan doen.

OKSV – RKVSC 2-1 (1-0). 25. David Megens 1-0, 59.1-1, 62. David Megens 2-1.

Voor trainer Freek Toren was winst in de laatste wedstrijd van het seizoen belangrijk. ,,Door deze overwinning zijn we niet op de laatste plaats geëindigd op de ranglijst. De laatste weken hebben we laten zien dat we tegen elke tegenstander prima kunnen voetballen en nu gaan we met een goed gevoel de zomerstop in.”

Tegen RKVSC kregen Rick Reijs en Frank Vos een publiekswissel. Voor Toren was het nog een klus om Vos, de keeper, voortijdig van het veld te halen. ,,Omdat we maar een minieme voorsprong hadden en we de winst niet weg wilden geven, kon Frank pas dertig seconden voor tijd het veld verlaten.”

Het vertrek van Frank Vos betekent wel dat OKSV naarstig op zoek moet naar een nieuwe keeper. ,,We hebben nu één keeper voor twee elftallen dus we hopen dat we de komende week nog iemand aan ons kunnen binden.”

Ruwaard – SBV 4-1 (2-0). 24. Serkan Ordu 1-0, 32. Serkan Ordu 2-0, 50. 2-1, 62. Abdul Ahmed 3-1, 78. Wes Kroezen 4-1.

Volgens trainer Eugene Geenen won zijn ploeg verdiend. ,,In de eerste helft waren we betere ploeg en alleen een korte periode nadat SBV op 2-1 was gekomen, stonden we onder enige druk.”

Geenen, die na dit seizoen vertrekt bij Ruwaard, eindigt dit seizoen met de Ossenaren op de tiende en denkt dat er meer in had gezeten. ,,De selectie was erg smal waardoor er weinig onderlinge concurrentie was. De laatste weken kregen we hulp van jongens uit het derde elftal en daardoor kreeg ik meer keuzes en dat krikte het niveau op.”