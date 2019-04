DSS’14 onderuit tegen angstgegner Wadenoijen

Wadenoijen – DSS’14 3-2(1-1) 30. Sander van Alphen 1-1. 53. Maarten van Santen 2-2

Moment van de wedstrijd: DSS’14 leider Kees de Vries zag dat de gelijkmaker in de tweede helft zijn team niet goed deed. ,,Na de 2-2 hadden we gewoon geen fut meer om te voetballen en won Wadenoijen verdiend. In de eerste helft speelde we naar behoren, maar na de rust was het niet om over naar huis te schrijven.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Wadenoijen wint voor de derde keer in deze competitie. Opvallend genoeg won het team twee keer van DSS’14. Kees de Vries houdt het kort. ,,Het is apart gegeven, maar waarschijnlijk ligt Wadenoijen ons gewoon niet.”

OKSV – DESO 1-2 (0-0). 62. Niek Selten, 71. Nick Govers 1-1, 85. Arbnor Hoti. Rode kaart: 75. speler DESO en 87. Roel van Dinther (OKSV).

Moment van de wedstrijd: De winnende treffer van Arbnor Hoti maakte trainer Bas Boere erg blij. ,,Vooral voor de spelers ben ik erg blij want die werken zo hard. En ook voor de supporters die ons enorm ondersteunen. Ik ben erg trots op dit team.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In ondertal maakten de bezoekers de winnende treffer.

HRC’14 – MOSA’14 6-0 (1-0). 30. Kevin de Vries 0-1, 58. Nick van de Boom, 2-0 64. Kevin de Vries, 3-0 75. Kevin de Vries, 4-0 78. Daan Murman ,5-0 81. Janno van Doormalen, 6-0

Moment van de wedstrijd: ,,Bij een 1-0 achterstand hadden we een penalty moeten krijgen en was het een heel andere wedstrijd geworden”, zag elftalleider Nick van den Helm.

Harald van Deelen zag HRC’14 spelen zoals hij het voor ogen het heeft. ,,We hebben ons sportief gerevancheerd van onze nederlaag van vorige week. We hebben niks weggeven en een uitstekende wedstrijd gespeeld. MOSA’14 is amper in het spel voor gekomen”

Bijzonderheid van de wedstrijd: HRC’14 is nog volop in de race voor de derde plaats. Momenteel staat het team van Van Deelen nog op de vierde op de ranglijst. ,,We gaan jagen op de derde plaats en we moeten er alles voor doen om daar te eindigen. We moeten het goede gevoel dat we aan deze wedstrijd hebben overgehouden meenemen en dan er vol voor gaan.”

Enkele dagen terug steeg OKSV boven zichzelf uit door het hoog geklasseerde SBV te verslaan maar nu volgende een afstraffing tegen een middenmoter.

Maaskantse Boys – Ruwaard 8-0 (4-0). 9. Clint van Creij 1-0, 16. Bart Wetzer 2-0, 18. Youri van Vught 3-0, 35. Bart Wetzer 4-0, 65. Clint van Creij 5-0, 73. Jean-Paul Latour 6-0, 85. Clint van Creij 7-0, 87. Clint van Creij 8-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Bij een 2-0 voorsprong had keeper Tom Wertenbroek een uitstekende redding en in de tegenstoot maakten we 3-0 en was het verzet gebroken”, aldus trainer Maurizio Atzeni. ,,Anders was het wellicht nog spannend geworden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Niet alleen de vier doelpunten van Clint van Creij, maar ook de goal van Youri van Vught verdient volgens trainer Maurizio Atzeni aandacht. ,,Dit was zijn vijfde treffer in van dit seizoen en dat is knap voor een jeugdige middenvelder.”

SBV – SCZ 0-2 (0-0). 71. Joep Cruijsen (e.d.) 0-1, 90. Martijn Schoenmakers (e.d.) 0-2.

Moment van de wedstrijd: Voor het duel wist trainer John Putters al dat het moeilijk zou worden vanwege de vele blessures.

Bijzonderheid van de wedstrijd: SBV scoort als enige ploeg maar verliest wel: beide treffers waren eigen doelpunten.

Heerewaarden – Ophemert 0-6 (0-1)

Moment van de wedstrijd: Eugene Geenen was positief over de eerste helft van zijn team. ,,We hebben 45 minuten lang tegenstand kunnen bieden. Daar was ik van verrast. Ik veranderde een paar spelers van positie en dat pakte bijzonder goed uit. De tegendoelpunten vielen ongelukkig, maar ik heb goed voetbal van mijn team gezien.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks het feit dat Heerewaarden alle wedstrijden verliest blijft het team positief denken. ,,We hebben geaccepteerd dat wij dit seizoen zo moeten spelen. Ik vind dat spelers wel een compliment moeten krijgen voor de motivatie want ondanks het feit dat we nog geen punt hebben gepakt blijven ze wel elke wedstrijd werken en zie ik dat ze stappen maken. Dat is het belangrijkste”, aldus Geenen