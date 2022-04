DSS'14 speelt slechtste wedstrijd van het seizoen, maar pakt wel een punt: ‘Alles ging fout wat er maar fout kon gaan’

Vijfde klasse BWanneer trainers spreken over de slechtste wedstrijd van het seizoen zou je denken aan een grote nederlaag. Dat was bij DSS'14 niet het geval. trainer Mustapha Alouad sprak over de slechtste wedstrijd van het seizoen, maar zijn ploeg speelde alsnog gelijk.

Ruwaard - DSS’14 1-1 (0-0) 62. Kerem Dogan 1-0, 75. Chafik Allali 1-1.

DSS’14 speelde volgens trainer Mustapha Alouad Hadj zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. ,,Alles ging fout wat er maar fout kon gaan’’, vertelde de trainer. ,,Dan wordt het een vervelende middag.’’ De tegenpartij was ook gehavend, met maar een wissel om in te brengen. ,,Het was een gebrek aan mentaliteit, want we laten zien dat we prima kunnen voetballen.’’

,,Onze krappe selectie heeft ons uiteindelijk opgebroken. Voor rust waren we de betere ploeg en na rust was het voor ons zaak om DSS’14 tegen te houden”, zag trainer Eugene Geenen van Ruwaard.

Bij Ruwaard zitten ze zo krap in de manschappen dat Geenen genoodzaakt was om zijn keeper Jimmy van Berkom in de tweede helft als veldspeler in te zetten en zijn 49-jarige assistent-trainer Tekin Bilsel onder de lat te posteren.

Hedel - HRC’14 0-2 (0-1) 44. Rens Maters 0-1, 89. Patrick Janssen 0-2 (pen)

HRC’14 zet de stijgende lijn door, nadat het donderdag tegen de koploper won. ,,Dan ben je bang voor een hosannastemming’’, sprak HRC’14-trainer Rene van der Putten. ,,We hebben niet goed gespeeld, maar wel verdiend gewonnen. Het enige verwijt dat ik de jongens nog kan maken, is dat we scherper moeten zijn in de eindpass.’’ De sfeer zit er goed in bij HRC. ,,Bij vlagen spelen we ook nog goed voetbal, maar de trainer is ook nooit tevreden.’’

Volgens Hedel-trainer Nicki Beekwilder was een gelijkspel meer op zijn plek geweest. ,,Hoewel de wedstrijd bijna geen kansen opleverde’’, vertelde de oefenmeester. De wedstrijd was volgens hem verdeeld. ,,Met in de eerste helft een beter Hedel en in de tweede helft een beter HRC.’’ Daarnaast heeft Beekwilder ook zijn contract bij Hedel met een jaar verlengd.

Ophemert – OKSV 2-1 (0-1). 40. Rick Reijs 0-1 (pen.), 51. 1-1, 56. 2-1.

,,Dit was een wedstrijd om snel te vergeten. Vlak voor rust kwamen we op voorsprong en ik hoopte dat dit ons zelfvertrouwen voor de tweede helft zou geven maar het tegenovergestelde gebeurde want al snel werden we op een achterstand gezet”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Volgens Toren was het verklaarbaar dat beide teams er weinig van bakten. ,,Het veld was echt dramatisch. Dat is geen excuus voor de nederlaag want we hadden daar allebei last van maar het maakte het heel lastig om te voetballen.”

SBV – MOSA’14 3-1 (2-0). 11. Joep Cruijssen 1-0, 43. Joep Cruijssen 2-0, 61. Giel van de Camp 3-0, 90. Robin Blokland 3-1(pen.).

,,Omdat we veel kansen misten, was de wedstrijd voor rust nog niet beslist. We waren sterker dus de punten bleven verdiend in Haren”, vatte trainer Sander Strik (SBV) het duel samen.

,,Een terechte nederlaag voor ons; teveel jongens zeten niet lekker in de wedstrijd”, verklaarde elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14.

Voor Nick van den Helm was er ondanks de nederlaag toch een reden om te juichen want de elftalleider is gekroond tot ‘Clubman van het Jaar 2021’bij MOSA’14.

DESO – Maaskantse Boys 5-1 (1-0). 26. Thomas Gould 1-0, 60. Dani Jonker 2-0, 72. Agonis Hoti 3-0, 86. Jeffry van Oss 4-0, 88. Dennis Wijgers 4-1, 90. Matthew Aarts 5-1.

,,Misschien is de uitslag wat geflatteerd maar we waren erg doeltreffend. Dat we makkelijk scoren blijkt ook wel uit het feit dat we vijf verschillende doelpuntenmakers hadden. Donderdag pakten we de eerste periode maar we gaan voor het kampioenschap. Daar moeten we ook met elkaar durven uit te spreken”, aldus trainer John Putters van DESO.

,,Wij kregen misschien wel meer kansen dan DESO dus deze ruime nederlaag is zeker geflatteerd. Maar ik wil niks aan de overwinning afdoen want het scorend vermogen DESO is ook een kwaliteit. De uitslag geeft echter niet de verhoudingen van de wedstrijd weer”, zag trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Door blessures was Atzeni genoodzaakt om de 48-jarige Corné Steenbekkers op doel te zetten. ,,Corné heeft het perfect gedaan en ging bij geen enkel doelpunt in de fout. We zijn erg blij dat hij ons uit de brand helpt.”